Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Plus erwartet

Leitindex dürfte an Vortagesgewinne anknüpfen - AT&S meldet Rekordumsatz nach drei Quartalen - Berenberg bestätigt "Sell"-Empfehlung für FACC

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag im Plus eröffnen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn um knapp 0,6 Prozent höher. Auch an den europäischen Leitbörsen zeichneten sich Kursgewinne in einer ähnlichen Größenordnung ab.

Damit dürften die Aktienmärkte an den positiven Wochenauftakt anknüpfen. Unterstützend wirkten gute Vorgaben aus Übersee. Sowohl in den USA als auch in Asien haben die Börsen Kursgewinne verzeichnet. In Wien startet nun auch langsam die Berichtssaison der Unternehmen. Am heutigen Dienstag legte AT&S Zwischenergebnisse vor, mit der OMV und der Raiffeisen Bank International (RBI) folgen am Donnerstag bzw. am Freitag dann die ersten Schwergewichte.

AT&S hat in den ersten drei Quartalen dank einer hohen Nachfrage einen Rekordumsatz und ein kräftiges Gewinnplus erzielt. Der Umsatz stieg um 17,3 Prozent auf 883,8 Mio. Euro, das Konzernergebnis legte um 47,8 Prozent auf 37,3 Mio. Euro zu. Zum Umsatzplus hätten die erweiterten Kapazitäten im chinesischen Werk Chongquing I wesentlich beigetragen, teilte der Leiterplattenhersteller mit. Die AT&S-Aktie war am Vortag gut behauptet mit einem Plus von 0,19 Prozent bei 26,35 Euro aus dem Handel gegangen.

Abseits der Berichtssaison lag eine neue Analysteneinschätzung zur FACC vor. Die Wertpapierexperten von Berenberg erhöhten ihr Kursziel von 7,00 Euro auf 7,50 Euro, bestätigten jedoch ihre "Sell"-Empfehlung. Diese jüngste Kursrally sei übertrieben gewesen, hieß es zur Begründung. Die FACC-Titel sind am Vortag zuletzt mit einem Plus von 0,59 Prozent bei 10,22 Euro gehandelt worden.

Der ATX war zum Wochenauftakt um 1,50 Prozent auf 2.931,15 Punkte angezogen. Bei den Einzelwerten in Wien gehörten die Aktien der Immofinanz mit einem Plus von 1,84 Prozent zu den größten Kursgewinnern im ATX. CEO und Großaktionär Ronny Pecik hatte am Freitag nach Börsenschluss angekündigt, sich von seiner Immofinanz-Beteiligung trennen und dem Aufsichtsrat den Rücktritt von seiner Vorstandsfunktion anbieten zu wollen.

Vorbehaltlich der Zustimmung von Peciks Geschäftspartner Peter Korbacka sollen deren Anteile an eine Tochter des Finanzinvestors Aggregate gehen. Laut Bloomberg hat Pecik auch rund neun Prozent und damit nahezu seine komplette Beteiligung an der s Immo an Aggregate verkauft. Die s-Immo-Titel stiegen um 1,12 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Rosenbauer +4,05% 41,10 Euro Verbund +2,96% 76,60 Euro Do&Co +2,84% 57,90 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Agrana -2,40% 17,06 Euro Flughafen Wien -1,07% 27,85 Euro Warimpex -0,88% 1,12 Euro