Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Plus erwartet

Rosenbauer meldet mehr Gewinn und Umsatz - Datenseitig stehen Einkaufsmanagerindizes im Fokus

Die Wiener Börse dürfte die Sitzung am Freitag mit positiven Vorzeichen starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund vierzig Minuten vor Sitzungsbeginn um 0,29 Prozent höher. Doch auch wenn die Zeichen in Wien auf einen freundlichen Wochenausklang hindeuten, dürften die Marktteilnehmer vorsichtig bleiben. "Die Abwärtsrisiken nehmen zu", schreiben etwa die Aktienexperten der Helaba.

Erfreuliche Nachrichten kamen vorbörslich von Rosenbauer. Der Feuerwehrausrüster hat im abgelaufenen Jahr bei Umsatz und Gewinn zugelegt. Der Konzernumsatz wuchs um 6,5 Prozent auf 1,041 Mrd. Euro und lag damit erstmals über der Milliarden-Grenze. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg von 51,9 auf 57,0 Mio. Euro, der Gewinn vor Steuern (EBT) von 45,5 auf 50,5 Mio. Euro.

"Der Datenkalender wird heute von den vorläufigen Einkaufsmanagerindizes des laufenden Monats dominiert", schreibt die Helaba in ihrem Tagesausblick. Die japanischen Daten gaben dabei den Auftakt - dort stieg der Jibun-Industrie-PMI auf 50,6 von 49,8 Punkten und übertraf die Erwartungen. In Europa werden die Zahlen im Laufe des Vormittags veröffentlicht. In den USA stehen am Nachmittag Daten zu den Eigenheimverkäufe für Jänner am Plan.

Am Donnerstag hatte der ATX um 1,45 Prozent schwächer auf 2.977,58 Punkten geschlossen. Experten begründeten die derzeitig rückläufigen Aktienindizes unter anderem mit Inflationssorgen. Vor allem Abschläge bei schwer gewichteten Aktien wie OMV (minus 3,4 Prozent), Erste Group (minus 2,6 Prozent) und Raiffeisen (minus 0,5 Prozent) lasteten auf dem Leitindex.

Auch Verbund büßten 2,6 Prozent ein. Beim Branchenkollegen EVN fiel ein Minus von 0,4 Prozent an. Der Konzern hatte zuvor bekannt gegeben, in den kommenden drei Jahren etwa 1 Mrd. Euro in die Energiewende und in die Versorgungssicherheit zu investieren.

UNIQA sprangen nach der Vorlage von Ergebnissen um 4,1 Prozent nach oben. Der Versicherungskonzern musste voriges Jahr einen starken Ergebniseinbruch hinnehmen. Allerdings wird das Unternehmen eine Dividendenausschüttung von 0,18 Euro je Anteilsschein durchführen. Die Titel von Do&Co büßten wiederum nach Vorlage von Zahlen 0,6 Prozent ein.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

UNIQA +4,13% 6,56 Euro Marinomed +2,59% 119,00 Euro Mayr-Melnhof +1,45% 181,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

OMV -3,36% 37,98 Euro Kapsch TrafficCom -3,07% 14,20 Euro Palfinger -2,95% 31,30 Euro