Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Gewinnmitnahmen und steigende Corona-Zahlen belasten - Post-Gewinn nach neun Monaten minus 37,4 Prozent

Die Wiener Börse dürfte am Freitag einen weiteren Verlusttag nach der jüngsten Kursrallye anhängen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund 40 Minuten vor Börsenstart ein kleines Minus von 0,02 Prozent. Auch die Vorgaben aus den USA sind negativ - dort hatten Gewinnmitnahmen für Abschläge bei den wichtigsten Indizes gesorgt.

Zu Wochenbeginn hatten Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen Covid-19 einen Höhenflug an den Aktienbörsen ausgelöst - zum Wochenschluss dürften wie schon am Vortag Gewinnmitnahmen für negative Vorzeichen sorgen. Zudem fehlt es laut den Aktienexperten der Helaba kurzfristig an neuen Impulsen. Auch steigende Zahlen an Corona-Neuinfektionen und Befürchtungen um weitere Restriktionen und verschärfte Lockdowns lasten auf der Stimmung.

Neuigkeiten gab es vorbörslich von der Österreichischen Post. Das Unternehmen hat in Summe in den ersten neun Monaten 2020 bei einem steigenden Umsatz einen Rückgang des operativen Gewinns (EBIT) um 37,4 Prozent auf 81,4 Mio. Euro verbucht. Wie es im vierten Quartal weitergeht hängt stark von der Entwicklung der Pandemie und möglichen Lockdown-Maßnahmen ab, teilte das Unternehmen mit.

Am Donnerstag hatte die Wiener Börse nach dem vorangegangenen Höhenflug tiefer geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX ermäßigte sich um 0,65 Prozent auf 2.390,58 Punkte. Zuvor hatte der ATX in drei Tagen in Summe um beachtliche elf Prozent gewonnen.

In einem europaweit gebremsten Bankensektor rutschten Raiffeisen Bank International (RBI) 2,1 Prozent ins Minus. Die RBI musste im Krisenjahr 2020 nach neun Monaten einen Rückgang beim Nettogewinn von 31,5 Prozent auf 599 Mio. Euro hinnehmen. Geschäftszahlen lieferten zudem Mayr-Melnhof und Strabag. Die Aktien des Baukonzerns Strabag steigerten sich um 0,5 Prozent, Mayr-Melnhof gaben zwei Prozent ab.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Do&Co +3,05% 40,50 Euro Porr +2,10% 13,60 Euro Flughafen Wien +1,70% 26,90 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

FACC -6,13% 7,04 Euro Raiffeisen Bank International -2,13% 14,68 Euro Mayr-Melnhof -2,02% 145,80 Euro