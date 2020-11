Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Uneinheitliche Asien-Vorgaben - Flughafen Wien und Rosenbauer mit Zahlen

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit knapp behaupteter Tendenz in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte knapp eine Stunde vor Börsenstart ein kleines Minus von 0,15 Prozent.

Marktbeobachter verwiesen auf durchwachsene Übersee-Vorgaben. Während es in New York zwar für einen neuen Rekord beim Dow Jones Industrial reichte, fiel das Bild in Asien heute Früh uneinheitlich aus. Die Anleger halten sich eher bedeckt. "Die Aktienmärkte bleiben gefangen im Spannungsfeld zwischen Impfstoff-Hoffnung und Covid-19 Lockdown", erklärte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Das datenseitige Interesse richtet sich heute erneut auf die USA. Im Mittelpunkt stehen dabei der Einzelhandelsumsatz und die Industrieproduktion. In Wien rückten zudem aktuelle Unternehmensergebnisse in den Fokus. So stehen heute Zahlen vom Flughafen Wien und von Rosenbauer auf der Agenda.

Am Montag hatte der ATX um 3,05 Prozent höher bei 2.483,84 Punkten geschlossen. Auch das internationale Umfeld zeigte sich einheitlich mit Aufschlägen. Neuerliche Meldungen zu Erfolgen rund um einen möglichen Coronavirus-Impfstoff sorgten für Auftrieb. Das Mittel des US-Biotechkonzerns Moderna zeigte nach Angaben des Unternehmens in einer Zwischenanalyse eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent beim Schutz vor Covid-19.

Zu den größeren Gewinnern in Wien zählten die Ölwerte. So zogen Schoeller-Bleckmann um gut vier Prozent nach oben und OMV konnten sogar ein sattes Kursplus von 5,46 Prozent auf 27,80 Euro verbuchen. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Anlagevotum "buy" für die Aktien der OMV bestätigt. Das Kursziel wurde leicht von 35,0 auf 34,0 Euro nach unten revidiert.

Klar Kurszuwächse gab es auch bei den Titel von DO & Co mit plus 5,76 Prozent sowie FACC - die Aktien sprangen 5,96 Prozent hoch. Aktien aus den Sektoren Luftfahrt, Tourismus oder Gastronomie profitieren besonders stark von der Hoffnung auf einen möglichen Corona-Impfstoff, kommentierte ein Marktbeobachter.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

FACC +5,96% 7,47 Euro Do&Co +5,76% 41,30 Euro Addiko Bank +5,67% 9,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Frequentis -1,14% 17,30 Euro AMAG -1,13% 26,20 Euro Mayr-Melnhof -0,94% 147,80 Euro