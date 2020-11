Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Ruhiger Wochenausklang an US-Fenstertag - Kaum Impulse von Nachrichtenseite - ATX 0,1 Prozent im Minus indiziert

Die Wiener Börse dürfte am Freitag praktisch unverändert in den Handel starten. Eine halbe Stunde vor Sitzungsstart zeigt eine ATX-Indikation für Index ein knappes Minus von 0,1 Prozent auf 2.575 Punkte. Der Wochenausklang dürfte sich ruhig gestalten. Wichtige Unternehmensnachrichten lagen nicht vor. Zudem sollten auch Impulse von anderen europäischen Börsen ausbleiben.

Schon am Donnerstag hatte der US-Feiertag Thanksgiving für einen ruhigen Handel auf beiden Seiten des Atlantis gesorgt. Am Freitag findet in den USA nur ein verkürzter Handel statt, zudem dürften viele Amerikaner den Feiertag für ein verlängertes Wochenende nützen.

Auch Konjunkturdaten stehen am Wochenende kaum an. An Europas Börsen richtet sich der Blick heute auf die Stimmungsumfragen der EU-Kommission. "Die Corona-Krise dürfte erneut für eine Eintrübung des Sentiments im Industrie- und Dienstleistungssektor sorgen", schreiben die Analysten der Helaba.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,24 Prozent schwächer bei 2.578,90 Punkten geschlossen. Für Impulse sorgte die Berichtssaison. So gewannen Immofinanz nach Zahlen 4,65 Prozent. CA Imom legten nach Ergebnissen 1,70 Prozent zu. Die Analysten von Wood haben die Zahlen in einer ersten Reaktion positiv gewertet. UBM fielen nach Zahlen um 2,24 Prozent. Schoeller-Bleckmann fielen nach Meldung eines Quartalsverlusts um 5,98 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Palfinger +5,86% 25,30 Euro Immofinanz +4,65% 15,99 Euro Frequentis +3,49% 17,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Schoeller-Bleckmann -5,98% 28,30 Euro FACC -5,21% 9,27 Euro UBM Development -2,24% 34,90 Euro