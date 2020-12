Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Nach klarem ATX-Plus von mehr als zwei Prozent am Vortag

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch leichter in den Handel starten. Eine Indikation für den heimischen Leitindex ATX tendierte eine halbe Stunde vor Handelseröffnung um 0,17 Prozent tiefer bei 2.601 Einheiten.

Konjunkturseitig konnten vorbörslich vorgelegte Daten aus Deutschland aus dem Einzelhandel zunächst keine positive Wende bringen. Die Erlöse lagen im Oktober preisbereinigt 2,6 Prozent höher als im Vormonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Umsätze um 8,2 Prozent. Die Erwartungen von Analysten wurden jeweils übertroffen.

Im weiteren Handelsverlauf werden aus der Eurozone Erzeugerpreise und die Arbeitslosenquote jeweils für den Oktober veröffentlicht. Im weiteren Verlauf wird anschließend in den USA der ADP-Beschäftigungsreport für den November vorgelegt.

Das Bild abrunden, wird am Abend dann das von der Federal Reserve vorgelegte Beige Book. Hierzu schrieben die Experten der Helaba: "Der turnusgemäße Konjunkturbericht aus den Fed-Distrikten wird auf die weiterhin schwierige Situation hinweisen."

Zur allgemeinen Marktstimmung schreiben die Helaba-Analysten, dass weiterhin eine gewisse Zuversicht wegen den möglicherweise bald zur Verfügung stehenden Corona-Impfstoffen herrsche. Damit dürfte ein Ende der mit der Pandemie in Verbindung stehenden Beschränkungen und konjunkturellen Belastungen herbeigeführt werden.

Am Dienstag hatte der ATX um 2,02 Prozent höher bei 2.605,40 Punkten geschlossen. Für Auftrieb an den Börsen sorgte vor allem die Meldung, dass in China der Stimmungsindikator für mittlere und kleinere Industriebetriebe auf eine kräftige Erholung des wichtigen Sektors hindeutet, hieß es von Marktbeobachtern. Nach Zahlen gaben die Aktien des Leuchtenherstellers Zumtobel um 2,24 Prozent nach.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Do&Co +6,30% 54,00 Euro EVN +5,80% 15,68 Euro Wienerberger +4,73% 24,34 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Zumtobel -2,24% 6,11 Euro Addiko Bank -1,71% 9,78 Euro FACC -1,00% 8,92 Euro