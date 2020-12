Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

ATX mit minus 0,05 Prozent indiziert

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag knapp behauptet in den Handel starten. Eine Indikation für den heimischen Leitindex ATX tendierte eine halbe Stunde vor Handelseröffnung um moderate 0,05 Prozent tiefer bei 2.606 Einheiten. Europaweit könnte der feste Euro-Kurs zum US-Dollar die Aktienkurse etwas bremsen. Ein stärkerer Euro erschwert üblicherweise die Exporte aus dem Euroraum.

"An den Finanzmärkten dominiert zwar die Zuversicht, inzwischen scheint aber viel Positives eskomptiert zu sein und den Aktienmärkten geht allmählich die Luft aus", schreiben die Analysten von Helaba in ihrem Tageskommentar. Die Impfstoffkandidaten gegen Covid-19 von Moderna und Biontech befinden sich in der Zulassung und es wird auf einen baldigen Impfstart und eine konjunkturelle Erholung im Verlauf des nächsten Jahres gesetzt, hieß es weiter.

Auf Unternehmensebene liegt am heimischen Aktienmarkt noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Auch von Analystenseite liegen noch keine Neuigkeiten vor.

Am Mittwoch hatte der ATX um magere 0,08 Prozent höher bei 2.607,60 Punkten geschlossen. Kurz vor Handelsschluss in Europa hatten die US-Börsen ihre Verluste nach schwachen Arbeitsmarktdaten teilweise wieder aufgeholt und auch diesseits des Atlantiks die Börsenbarometer etwas gestützt.

Den Blick auf die schwer gewichteten Banken-Titel gerichtet, gewannen die Aktien der Raiffeisen 3,86 Prozent und jene der Erste 0,86 Prozent. OMV erhöhten sich, gestützt durch steigende Ölpreise, um 1,16 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Raiffeisen Bank International +3,86% 16,94 Euro Immofinanz +2,05% 15,92 Euro AMAG +1,79% 28,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Palfinger -2,88% 25,25 Euro Verbund -2,75% 58,35 Euro Post -2,49% 29,40 Euro