Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Mehrheitlich etwas schwächere Übersee-Vorgaben - Dünne Meldungslage

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Dienstag knapp behauptet in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte eine knappe Stunde vor Handelsbeginn ein kleines Minus von 0,1 Prozent.

Nach überwiegend negativen Vorgaben von den Übersee-Märkten wird auch das europäische Umfeld zu Handelsbeginn mit leichten Abschlägen gesehen. Marktbeobachter verwiesen auf die anhaltenden Corona-Sorgen. Zudem könnten die Brexit-Unsicherheit und das Warten auf ein US-Konjunkturpaket für Zurückhaltung unter den Anlegern sorgen.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato sehr dünn. Datenseitig richtet sich der Blick auf die USA. Dort stehen am Nachmittag der Empire-State-Index sowie Daten zur Industrieproduktion zur Veröffentlichung an.

Am Montag hatte der ATX um 0,98 Prozent höher bei 2.657,92 Punkten geschlossen. Für Auftrieb sorgten vor allem Impfstoff- und Brexit-Hoffnungen, hieß es von Marktbeobachtern zur Begründung. Obwohl am Wochenende eine selbst gesetzte Frist ausgelaufen war, wollen Großbritannien und die EU weiter über ein Handelsabkommen für die Zeit nach dem Brexit verhandeln.

Finanzwerte zeigten sich in einem europäischen Branchenvergleich unter den größeren Gewinnern. In Wien schlossen Aktien der Erste Group gut zwei Prozent höher und BAWAG konnten sich um 1,4 Prozent steigern. Aktien von Raiffeisen notierten um 0,9 Prozent befestigt. Die EZB-Bankenaufsicht wird Insidern zufolge wahrscheinlich am Dienstag ihren im Zuge der Coronakrise verhängten Dividendenstopp für Geldhäuser lockern./dkm

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Flughafen Wien +4,48% 28,00 Euro Lenzing +3,65% 76,70 Euro Porr +3,27% 12,62 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Agrana -2,31% 16,10 Euro Warimpex -1,72% 1,14 Euro Semperit -1,20% 24,65 Euro