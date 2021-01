Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Ruhiger Wochenausklang erwartet - Dünne Nachrichtenlage

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Freitag mit einem kleinen Minus in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund eine halbe Stunde vor Sitzungsstart einen kleinen Abschlag von 0,02 Prozent. Auch die wichtigsten europäischen Aktienindizes werden mit einem tieferen Start erwartet. Die Vorgaben aus den USA lieferten keine klare Richtung - der Wochenausklang dürfte sich insgesamt ruhig gestalten.

Entsprechend blieb es auch nachrichtenseitig bisher still, Impulse von Analysten blieben bis dato ebenso aus. Von Konjunkturdatenseite stehen heute die vom Forschungsunternehmen IHS Markit veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes für Jänner für die Eurozone, Frankreich, Großbritannien und Deutschland im Kalender.

Diese geben, so die Experten der Helaba, Hinweise auf die anhaltend hohe Verunsicherung angesichts der verlängerten Lockdownmaßnahmen. "Vor allem die Servicesektoren sind durch die Beschränkungen betroffen und dies lastet auf den Wachstumsperspektiven, wenngleich das Verarbeitende Gewerbe wohl weiter auf Expansionskurs bleibt", meint die Helaba.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,08 Prozent tiefer bei 3.024,21 Punkten geschlossen. Im Fokus stand neben der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), die allgemein wenig überrascht hatte, eine Fülle an Unternehmensnachrichten.

So hatte der Flughafen Wien seine Prognosen zum Passagieraufkommen im Jahr 2021 veröffentlicht und einen kleinen Gewinn für das heurige Jahr in Aussicht gestellt. Die Aktien des Airports fielen um 0,68 Prozent. Andritz hat einen Auftrag von über 30 Mio. Euro zur Modernisierung des Wasserkraftwerks Jebba am Niger-Fluss im westafrikanischen Nigeria erhalten, wurde außerdem bekannt. Die Aktie gewann 1,54 Prozent.

Daneben lieferten einige Analystenstimmen Impulse. So hoben die Wertpapierexperten der Erste Group ihr Kursziel für die Aktien der voestalpine von 19,5 auf 36,5 Euro an - das Votum wurde von "Hold" auf "Accumulate" angehoben. Der Titel ging um 1,48 Prozent höher bei 32,22 Euro aus dem Handel. Raiffeisen Research stufte die Aktien von Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) von "Buy" auf Hold" ab. Das Kursziel wurde von 36 auf 38 Euro erhöht. SBO-Titel verbilligten sich am Donnerstag um 1,15 Prozent auf 34,25 Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Zumtobel +7,14% 7,05 Euro FACC +4,89% 9,65 Euro Lenzing +4,48% 107,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Immofinanz -2,41% 17,39 Euro OMV -2,17% 36,90 Euro Vienna Insurance Group -1,82% 21,55 Euro