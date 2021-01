Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Dünne Meldungslage - Schleppende Impfkampagnen sorgen für Verunsicherung

Der heimische Leitindex ATX dürfte am Freitag mit leichten Kursverlusten in den Handel starten. Eine Indikation auf den ATX signalisierte rund 30 Minuten vor Sitzungsbeginn einen kleinen Abschlag von 0,03 Prozent. Der Abgabedruck sei zuletzt größer geworden, nachdem die Marktteilnehmer zu viel Optimismus eingepreist hatten, konstatieren die Aktienexperten der Helaba.

"Auch die eher schleppenden Impfkampagnen, vor allem in Europa, sorgen für Verunsicherung, während eine Lockerung der Beschränkungen noch nicht absehbar ist", heißt es weiter. Die Meldungslage blieb in Wien bis dato recht ruhig. Von Analystenseite gab es Neuigkeiten von der Deutschen Bank zu zwei heimischen Instituten: So wurde das Kursziel für die Aktien der Erste Group von 21 auf 24 Euro angehoben. Gleichzeitig wurden die "Hold" Empfehlung für Erste Group und Raiffeisen Bank International bestätigt.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,05 Prozent bei 2.908,54 Punkten geschlossen. Im Frühhandel hatten die Aktienkurse noch unter hohem Verkaufsdruck gestanden, starke US-Börsen drehten das Stimmungsbarometer dann aber wieder und der ATX konnte fast die gesamten Verlaufsverluste wieder wettmachen. Die Meldungslage gestaltete sich sehr dünn.

Von Analystenseite meldeten sich die Experten von Raiffeisen Research und revidierten ihr Kursziel für die voestalpine-Aktie von 20,5 auf 32,5 Euro merklich nach oben. Die Anlageempfehlung lautet unverändert auf "Hold". Die voest-Titel schlossen mit plus 1,0 Prozent bei 30,64 Euro. Die auffälligsten Kursveränderungen absolvierten in Wien auf der positiven Seite Do&Co mit einem Plus von 3,3 Prozent, während AT&S um 3,2 Prozent an Wert verloren.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Do&Co +3,25% 57,20 Euro FACC +2,06% 10,92 Euro BAWAG +1,95% 36,64 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

AT&S -3,17% 26,00 Euro UBM Development -2,78% 35,00 Euro Schoeller-Bleckmann -1,70% 31,85 Euro