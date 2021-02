Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

ATX-Indikation mit minus 0,03 Prozent

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag knapp behauptet in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX tendierte gegen 8.30 Uhr um 0,03 Prozent tiefer bei 2.972 Punkten.

Im Mittelpunkt dürfte am heutigen Handelstag die Zahlenvorlage der OMV stehen. Der Öl- und Gaskonzern hat im Corona-Jahr 2020 sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn einen starken Einbruch erlitten: Der Umsatz ging um 29 Prozent auf 16,55 Mrd. Euro zurück, das um Lagerhaltungseffekte bereinigte CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten halbierte sich auf 1,686 Mrd. Euro.

Auch Frequentis öffnete ihre Bücher: Die Wiener Technologiefirma hat voriges Jahr trotz Coronakrise nur einen leichten Umsatzrückgang von 303,6 Mio. auf rund 300 Mio. Euro verzeichnet und konnte das Betriebsergebnis (EBIT) nach vorläufigen Angaben auf etwa 26 (17,2) Mio. Euro steigern.

Konjunkturseitig dürfte der EZB-Wirtschaftsbericht zunächst im Fokus liegen. Auch Einzelhandelsdaten aus der Eurozone werden am Donnerstagvormittag veröffentlicht, ehe es am frühen Nachmittag mit der Zinsentscheidung in Großbritannien weitergeht und anschließend in den USA die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und Industrieaufträge veröffentlicht werden.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,48 Prozent höher bei 2.972,85 Punkten geschlossen. Die Blicke waren laut Marktbeobachtern nach Italien gerichtet, wo der ehemalige EZB-Notenbankchef Mario Draghi mit der Regierungsbildung beauftragt wurden. Auch die Ereignisse rund um die GameStop-Aktie, sowie die deutlichen Kurssprünge bei Silber und der Kryptowährung Ripple sorgten weiter für Gesprächsstoff.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Rosenbauer +5,71% 44,40 Euro UBM Development +5,29% 37,80 Euro EVN +4,86% 20,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

FACC -1,40% 9,88 Euro Flughafen Wien -1,20% 28,90 Euro Strabag -1,20% 28,90 Euro