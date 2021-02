Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Freundliche Übersee-Vorgaben - BAWAG und voestalpine mit Ergebnissen

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit nur wenig veränderten Notierungen in die Sitzung starten. Der heimische Leitindex ATX wurde knapp eine Stunde vor Handelsbeginn geringfügig um 0,05 Prozent schwächer indiziert.

Auch das europäische Umfeld wird zu Sitzungsbeginn mit behaupteter Tendenz erwartet. Unterstützung könnten erneut die freundlichen Vorgaben der Übersee-Börsen Unterstützung liefern. Für Optimismus hatte zuletzt das intensive Werben von US-Finanzministerin Yellen, für das 1,9-Bio-USD-Hilfspaket gesorgt.

Datenseitig stehen heute nur Zahlen der zweiten Reihe an, sodass von diesen keine Impulse für das Marktgeschehen ausgehen dürften, hieß es in einem aktuellen Kommentar der Helaba.

Für Bewegung in Wien könnte die laufende Berichtssaison sorgen. So gaben vor Sitzungsbeginn BAWAG und voestalpine Zahlen bekannt. Im Krisenjahr 2020 hat die BAWAG mehr als ein Drittel weniger Gewinn gemacht. Weiterhin bleiben die Risikokosten ein belastender Faktor.

Der Stahlkonzern voestalpine hat sein drittes Geschäftsquartal (per Ende Dezember) inmitten der Coronakrise mit Verlusten abgeschlossen, aber die Abwärtsspirale gestoppt. Unter dem Strich blieb in den ersten neun Monaten 2020/21 ein negatives Ergebnis von 159 Mio. Euro, nach 160 Mio. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Aufwärtstrend in wichtigen Geschäftsbereichen habe sich zum Jahresende fortgesetzt, wie das Unternehmen mitteilte.

Am Montag hatte der ATX um 0,20 Prozent höher bei 3.021,14 Punkten geschlossen. Nachdem die heimischen Indizes im Verlauf an Schwung verloren hatten und kurzzeitig in die Verlustzone eingetaucht waren, stützte eine solide Eröffnung an der Wall Street die heimischen Aktienbarometer wieder.

Mit den höchsten Kursaufschlägen gingen im prime-market-Segment die Titel der Lenzing aus dem Handel. Sie gewannen 4,84 Prozent und knüpften damit an die jüngsten Aufschläge an. Gesucht waren im Vorfeld der am Dienstag anstehenden Ergebnisse zudem die schwer gewichteten Anteile an der voestalpine, die um 1,34 Prozent hinauf kletterten.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Lenzing +4,84% 121,20 Euro Palfinger +3,81% 32,70 Euro BAWAG +2,03% 39,22 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Verbund -3,25% 79,00 Euro Zumtobel -2,23% 6,57 Euro Marinomed -1,65% 119,00 Euro