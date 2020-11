Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp im Minus erwartet

FACC und Kapsch TrafficCom nach Zahlen im Fokus

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit knapp behaupteter Tendenz in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund eine halbe Stunde vor Börsenstart ein kleines Minus von 0,23 Prozent. Auch an anderen Börsen werden zum Start kleine Abgaben erwartet.

Für Impulse könnte in Wien auch weiter die Berichtssaison sorgen. Am Mittwoch haben in der Früh Kapsch TrafficCom und FACC Zahlen gemeldet. Der Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom hat im ersten Geschäftshalbjahr 2020/21 wie erwartet einen hohen Verlust gemacht. Der Flugzeugausrüster FACC hat angesichts der Krise in der Luftfahrtbranche einen starken Ergebniseinbruch gemeldet.

Am Dienstag hatte der ATX 0,58 Prozent höher bei 2.498,30 Zählern geschlossen. Marktbeobachter verwiesen auf Gewinnmitnahmen bei einigen Werten. Zudem schwanken die Anleger derzeit zwischen Impfstoff-Hoffnungen und Sorgen um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Beschränkungen.