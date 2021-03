Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht befestigt erwartet

ATX 0,5 Prozent im Plus indiziert - EVN nach Index-Aufnahme im Fokus

Die Wiener Börse wird am Mittwoch knapp vor Handelsbeginn etwas fester erwartet. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX indizierte am Mittwoch in der Früh einen Aufschlag von 0,5 Prozent für den ATX.

Auch anderen Börsen in Europa werden leichte Gewinne in dieser Größenordnung erwartet. Gute Börsenvorgaben kamen aus Asien. Zudem dürften sich die jüngsten Inflationsängste dank eines leichten Rückgangs der US-Anleihenrenditen wieder etwas beruhigen. Impulse könnten im Tagesverlauf Stimmungsdaten zur Wirtschaft in der Eurozone und in den USA sowie US-Arbeitsmarktdaten bringen.

Quartalszahlen gab es in der Früh von Andritz. Der Anlagenbauer hat im Coronajahr 2020 seinen Umsatz stabil gehalten und den Gewinn gesteigert. Der Umsatz stieg gegenüber 2019 um 0,4 Prozent auf 6,7 Mrd. Euro. Das Konzernergebnis wuchs um 66 Prozent auf 203,7 Mio. Euro. Den Aktionären schlug der Vorstand am Mittwoch bei Bekanntgabe des Ergebnisses eine doppelt so hohe Dividende von einem Euro je Aktie vor.

Zu den Aktien im Fokus könnten am Mittwoch auch EVN und Telekom Austria zählen. Der niederösterreichische Energieversorger EVN ersetzt ab 22. März 2021 die Telekom im Austrian Traded Index (ATX). Anstoß dazu geben der höhere Börsenumsatz und die größere Streubesitzkapitalisierung, wie die Börse Dienstagabend bekannt gab.

Am Montag ist der ATX um 0,29 Prozent auf 3.085,98 Punkte gestiegen. Stark gesucht FACC und gewannen 8,5 Prozent, nachdem der Flugzeugausrüster bekannt gegeben hatte, dass er seit drei Jahren an einem Elektro-Lufttaxi arbeite.