Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Minus erwartet

ATX um knapp 0,2 Prozent tiefer indiziert - Analysten: Gleiche Probleme wie im alten Jahr

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit leichten Kursverlusten in den zweiten Handelstag des neuen Jahres starten. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn einen um knapp 0,2 Prozent tieferen Handelsauftakt. Die europäischen Leitbörsen waren vorbörslich ebenfalls wenig verändert indiziert.

"Das neue Jahr beginnt mit den gleichen Problemen wie das alte endete", schreiben die Analysten der Helaba in einem aktuellen Marktkommentar unter Verweis auf die weiter die Schlagzeilen dominierende Coronakrise. Auf fundamentaler Ebene könnten im Tagesverlauf Zahlen zur Geldmenge im Euroraum sowie der ISM-Index zur US-Industrie Impulse liefern. Auf Unternehmensseite in Wien blieb es vor Handelsbeginn noch ruhig.

Am Montag hatte der ATX um 0,43 Prozent höher bei 2.792,34 Punkten geschlossen. Gute Asien-Vorgaben und die anhaltenden Hoffnungen auf eine baldige flächendeckende Corona-Impfung sowie auf eine starke finanzielle Unterstützung durch Notenbanken und Staaten sorgten bereits im Frühhandel für Auftrieb. Unterstützend wirkten auch solide Konjunkturdaten aus der Eurozone: Die Industriestimmung hellte sich im Dezember auf und sorgte für konjunkturelle Zuversicht an den Märkten. Am späteren Nachmittag trübte eine sehr schwache Wall Street die Stimmung allerdings wieder etwas ein.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Kapsch TrafficCom +9,92% 14,40 Euro AMAG +8,36% 32,40 Euro Polytec +4,93% 7,88 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Flughafen Wien -3,28% 29,45 Euro Strabag -1,41% 28,05 Euro BAWAG -1,21% 37,54 Euro