Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Plus erwartet

EVN nach Zahlen im Fokus - Impulse von Einkaufsmanagerindizes erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Mittwoch gut behauptet in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisiert kur vor Handelsstart ein kleines Plus von 0,3 Prozent.

Auch an anderen Börsen werden kleine Gewinne in ähnlichem Ausmaß erwartet. Im Fokus stehen derzeit die Verhandlungen in den USA um ein neues Konjunkturpaket und die Brexit-Verhandlungen.

Zu den Aktien im Rampenlicht könnten am Mittwoch nach Vorlage von Ergebnissen EVN zählen. Der niederösterreichische Energieversorger hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 wie erwartet weniger Gewinn erzielt. Das Konzernergebnis sank durch den Wegfall von Einmaleffekten um rund 34 Prozent auf 200 Mio. Euro und lag damit am oberen Ende der Erwartungen. Die Coronakrise beeinträchtigte den Versorger operativ nur punktuell.

Impulse könnten am Vormittag auch die anstehenden Einkaufsmanagerindizes einiger Länder bringen. Am Abend werden dann die Entscheidungen der US-Notenbank Fed mit Spannung erwartet. Die Analysten der Helaba erwarten hier weitere geldpolitische Anpassungen, die Leitzinsen dürften allerdings unverändert bleiben.

Am Dienstag hatte der ATX um 1,50 Prozent höher bei 2.697,87 Punkten geschlossen. Für Auftrieb sorgten erneut Brexit-Hoffnungen und aktuelle Wirtschaftsdaten aus China.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Verbund +4,69% 62,45 Euro Porr +3,80% 13,10 Euro Schoeller-Bleckmann +2,89% 28,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Kapsch TrafficCom -1,92% 12,75 Euro Flughafen Wien -1,43% 27,60 Euro Telekom Austria -1,42% 6,25 Euro