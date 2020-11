Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Aufschlägen erwartet

Zahlenvorlagen von SBO, Porr, VIG und Marinomed - Berenberg senkt Post-Kursziel

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag mit Aufschlägen in den Handel starten. Eine Dreiviertelstunde vor Sitzungsstart tendierte ein ATX-Future um 0,27 Prozent höher bei 2.592 Einheiten.

Aufgrund des Thanksgiving-Feiertages in den USA dürften frische Impulse aus den Vereinigten Staaten ausbleiben. Die Mehrheit der Börsianer bleibe weiterhin positiv gestimmt, hieß es am Markt zur derzeitigen Stimmungslage. Negative Fakten wie hohe Bewertungen würden ausgeblendet.

Das in Deutschland veröffentlichte GfK-Konsumklima dürfte zunächst nicht belasten. Der von dem Forschungsinstitut für Dezember ermittelte Konsumklimaindex fiel auf minus 6,7 Punkte, nachdem er im November noch revidiert minus 3,2 Zähler (zuvor minus 3,1) betragen hatte.

Unternehmensseitig rückten hierzulande bereits vor Handelsbeginn frische Zahlenvorlagen heimischer Unternehmen in den Fokus. So erzielte der heimische Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann nach drei Quartalen einen Nettoverlust von 21,3 Mio. Euro.

Auch der Baukonzern Porr wies einen Verlust in den ersten drei Quartalen aus. Das Vorsteuerergebnis lag bei minus 62,4 Mio. Euro.

Ihre Bücher öffnete am Donnerstag zudem die Vienna Insurance Group (VIG). Der Vorsteuergewinn sank nach neun Monaten um 29,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Frische Zahlen für die ersten drei Quartale legte auch Marinomed vor. Das Biotech-Unternehmen sieht sich als Profiteur der Virenangst in der Coronapandemie, jedenfalls bei den Verkaufszahlen: Der Umsatz stieg um 53 Prozent auf 5,1 Mio. Euro, im dritten Quartal allein um 68 Prozent.

Gestern nach Börsenschluss hatten zudem die Immofinanz und die CA Immo ihre Bücher geöffnet. Der Neunmonatsverlust der ersteren lag bei fast 100 Mio. Euro. Grund waren laut Immofinanz Covid-Abwertungen gewesen. Das Ergebnis der CA-Immo für den selben Zeitraum lag bei plus 88 Mio. Euro.

Auch eine Analyse rückten in den Fokus: Die Berenberg senkte ihr Kursziel für die Aktien der Post von 25 auf 23 Euro. Das "Sell"-Votum wurde bestätigt.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,57 Prozent höher bei 2.585,06 Punkten geschlossen. Nach oben gezogen wurde der ATX zur Wochenmitte vor allem von den Zuwächsen der schwergewichteten Banken. Erste Group verteuerten sich um 1,7 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International verbuchten ebenfalls ein Plus in Höhe von 1,7 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Polytec +3,10% 7,32 Euro Porr +3,08% 13,40 Euro UBM Development +2,88% 35,70 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Kapsch TrafficCom -2,33% 12,60 Euro Zumtobel -2,06% 6,19 Euro Strabag -1,72% 28,50 Euro