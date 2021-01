Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit kleinem Plus erwartet

Gewinnserie dürfte sich den 10. Tag in Folge fortsetzen - Positive US-Vorgaben und freundliches europäisches Umfeld

Die Wiener Börse dürfte ihre starke Auswärtsserie auch am Freitag weiter fortsetzen. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund vierzig Minuten vor Sitzungsbeginn mit einem Mini-Plus von 0,02 Prozent. Damit könnte die Zahl der Tage mit positivem ATX-Schlussstand zweistellig werden - denn es steht der zehnte Gewinntag in Folge an. Auch die wichtigsten europäischen Indizes, die ebenfalls klar positiv erwartet werden, dürften für Unterstützung sorgen.

Dazu kommen gute Vorgaben aus den USA. Dort herrschen nun klare politische Verhältnisse: Nachdem die US-Demokraten nun auch den Senat kontrollieren, kann der gewählte Präsident Joe Biden seine politische Agenda leichter durchsetzen. Diese dürfte noch umfangreichere Konjunkturhilfen mit hohen Investitionen in die Infrastruktur vorsehen.

Die Aktienmarktakteure seien weiterhin optimistisch gestimmt, heißt es von der Helaba - obwohl die verlängerten Lockdowns eigentlich belasten müssten. "Offensichtlich dominiert die Zuversicht, dass mit den Impfungen sich mehr und mehr Licht am Ende des Corona-Tunnels zeigt und dass die demokratischen Mehrheiten zu einer fortschrittlicheren, mehr auf internationalen Ausgleich ausgerichtete US-Politik führen werden", so die Helaba weiter. Zudem hätte die Geldpolitik einen anhaltenden unterstützenden Charakter.

Neuigkeiten zu Einzelwerten blieben bisher Mangelware, von Analystenseite kamen Stimmen zu Lenzing. Erste Group und Berenberg erhöhten jeweils das Kursziel für die Aktien des Faserherstellers, beide Institute bewerten die Titel weiterhin mit "Hold".

Am Donnerstag war die Wiener Börse mit starken Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der Leitindex ATX stieg um 2,60 Prozent auf 2.947,77 Punkte. Nachrichten zur Zulassung des Moderna-Impfstoffs in der EU hatten Investoren positiv gestimmt. Dazu kam die Unterstützung durch die Gewinne an der Wall Street.

Unter den Einzelwerten kletterten Kapsch TrafficCom um 6,54 Prozent. Ebenfalls stark nachgefragt waren Schoeller-Bleckmann, die sich um 6,30 Prozent verteuerten. Auch OMV (+4,64 Prozent) und BAWAG (+5,44 Prozent) gewannen deutlich an Kurswert hinzu. Polytec profitierten von einer freundlichen Analystenstimmen und verteuerten sich um 4,94 Prozent höher auf 8,50 Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Kapsch TrafficCom +6,54% 16,30 Euro Schoeller-Bleckmann +6,30% 36,25 Euro BAWAG +5,44% 39,54 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Frequentis -2,59% 18,80 Euro s Immo -0,71% 16,84 Euro CA Immo -0,32% 31,55 Euro