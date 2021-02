Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit kleinem Plus erwartet

ATX um moderate 0,12 Prozent höher indiziert - Nach sieben Gewinntagen in acht Sitzungen

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Donnerstag erneut etwas höher den Handel aufnehmen. Der heimische Leitindex ATX wurde knapp eine Stunde vor Handelsbeginn um moderate 0,12 Prozent höher indiziert. Damit würde er den jüngsten Aufwärtsschub prolongieren. Zuvor hatte er bereits sieben Gewinntage in acht Sitzungen verbucht. International fehlten aktuell aber die klaren Handelsimpulse.

Auf Unternehmensebene meldete sich am heimischen Markt die CA Immo mit neuen Einschätzungen. Das Immobilienunternehmen rechnet für das vierte Quartal 2020 mit einem Immobilienbewertungseffekt von rund 205 Mio. Euro. Durch die Wertsteigerung könne der in den ersten drei Quartalen 2020 gebuchte Bewertungsverlust von 21,5 Mio. Euro "mehr als kompensiert werden". Zudem werde die Jahreszielsetzung für das Geschäftsjahr 2020 für das nachhaltige Ergebnis (FFO I) von über 126 Mio. Euro "deutlich übertroffen" und erreiche das Vorjahresniveau von rund 133 Mio. Euro, gab die CA Immo am Vorabend bekannt.

Von Analystenseite meldeten sich die Experten von der Deutschen Bank und revidierten ihr Kursziel für die Andritz-Aktie von 38,00 auf 46,00 Euro nach oben. Die Anlageempfehlung "Buy" wurde zudem bestätigt.

Am Mittwoch hatte der ATX um marginale 0,01 Prozent höher bei 2.999,85 Punkten geschlossen. Nach den Vortagesverlusten wurde damit der Aufwärtstrend wieder leicht aufgenommen und der ATX absolvierte bereits seinen siebenten Gewinntag in acht Börsensitzungen.

Die BAWAG-Titel standen mit einem Plus von 3,7 Prozent auf 42,40 Euro in der Gunst der Anleger weit oben. Die Analysten der Credit Suisse haben ihr Kursziel für die Aktien der Bank von 45 auf 47 Euro erhöht. Die Anlageempfehlung "Outperform" wurde zudem bekräftigt, nachdem die BAWAG am Dienstag ein überzeugendes Zahlenwerk geliefert hatte.

Mit einer Zahlenvorlage rückte die Telekom Austria ins Blickfeld der Akteure. Die Aktie des Telekomkonzerns reagierte mit einem klaren Plus von 3,6 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

BAWAG +3,71% 41,40 Euro Telekom Austria +3,62% 6,58 Euro Semperit +3,61% 25,85 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Rosenbauer -2,52% 42,50 Euro FACC -2,19% 8,48 Euro Do&Co -2,02% 63,20 Euro