Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Zuwächsen erwartet

ATX mit plus 0,23 Prozent indiziert - Bei der OMV erhöhen Sondereffekte die Ergebnisse - Agrana mit Zahlen

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handelstag etwas höher aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX tendierte eine halbe Stunde vor Handelsbeginn um 0,23 Prozent höher bei 2.973 Punkten. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten leichte Zugewinne an. Marktbeobachter verweisen auf leicht freundliche Vorgaben von der Wall Street.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Nachrichten OMV und Agrana ins Blickfeld der Akteure. Der OMV-Konzern hat rund um die Aufstockung seines Anteils am Chemieriesen Borealis hohe positive Ergebniseffekte erzielt. Mit dem Abschluss der Erwerbs zusätzlicher 39 Prozent an Borealis hat der Ölkonzern seine frühere 36-Prozent-Beteiligung aufgewertet und damit beim operativen Ergebnis einen Sondereffekt von rund 1,3 Mrd. Euro verbucht. Zudem hat die OMV im Konzernergebnis einen Sondereffekt von ungefähr 0,3 Mrd. Euro verbucht, der aus Steuersynergien folgt.

Der Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana macht mit Bioethanol und Zucker bessere Geschäfte als im Vorjahr. Das hat den Konzerngewinn nach den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2020/21 um ein Viertel auf 53,8 Mio. Euro steigen lassen. Der Umsatz legte dabei um 4,6 Prozent auf 1,97 Mrd. Euro zu.

Am Mittwoch hatte der ATX um moderate 0,07 Prozent höher bei 2.966,33 Punkten geschlossen. Unter den Einzelwerten zeigten die Aktien von Schoeller-Bleckmann (SBO) mit minus 5,1 Prozent und die Papiere von Lenzing am anderen Ende mit plus 5,4 Prozent die auffälligsten Kursveränderungen. Die Papiere des Faserherstellers Lenzing standen bereits am Dienstag mit plus 4,6 Prozent in der Gunst der Anleger weit oben. Bei SBO könnte eine negativere Analystenmeinung belastet haben.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Lenzing +5,38% 98,00 Euro Rosenbauer +2,94% 38,50 Euro s Immo +2,75% 17,94 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Schoeller-Bleckmann -5,12% 34,30 Euro Flughafen Wien -3,65% 27,75 Euro Warimpex -3,08% 1,10 Euro