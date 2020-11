Wiener Aktienmarkt vorbörslich nach jüngstem Höhenflug tiefer gesehen

ATX mit minus 0,75 Prozent indiziert - Nach einem Plus von mehr als 11 Prozent in drei Tagen

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag nach ihrem jüngsten Aufwärtsschub schwächer in den Handelstag starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund eine halbe Stunde vor Börsenstart ein Minus von 0,75 Prozent. Seit dem Wochenauftakt hatte er getrieben von Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus in drei Tagen mehr als elf Prozent zugelegt. Marktteilnehmer erwarten nun einsetzende Gewinnmitnahmen.

Auf Unternehmensseite rückten heute mit Quartalszahlen die Raiffeisen Bank International (RBI) und Mayr-Melnhof sowie mit einem Quartalszwischenbericht Strabag ins Blickfeld der Akteure. Die RBI hat im Krisenjahr 2020 die ersten neun Monate mit einem Gewinnrückgang um 31,5 Prozent hinter sich gebracht. Unterm Strich wies die Bank per Ende September 599 Mio. Euro Nettoergebnis aus. Für potenziell faule Kredite muss im rezessiven Umfeld deutlich mehr zurückgelegt werden. Bis September waren das 497 Mio. Euro. Voriges Jahr waren nur 80 Mio. Euro an Kreditvorsorgen nötig gewesen.

Der österreichische Bauriese Strabag sieht sich nach dem dritten Quartal weiter auf Kurs für das Gesamtjahr. Die Leistung soll 2020 bei 15 Mrd. Euro liegen - nach 16,6 Mrd. Euro im vorigen Jahr - und die operative EBIT-Marge bei zumindest 3,5 Prozent; 2019 war diese bei 3,8 Prozent gelegen. Von Jänner bis September sank die Leistung um 9 Prozent auf 11,10 Mrd. Euro, der Auftragsbestand wuchs um 7 Prozent auf 18,96 Mrd. Euro.

Mayr-Melnhof hat in den ersten drei Quartalen 2020 etwas weniger Umsatz und deutlich weniger Gewinn erzielt als im selben Zeitraum des Vorjahres. Das Ergebnis sei infolge von markt- und strukturbedingten Einmaleffekten - vor allem Abschreibungen von langfristigen Vermögenswerten - um 20,5 Prozent auf 116,3 Mio. Euro eingebrochen und der Umsatz minimal um 1,1 Prozent auf 1.903 Mio. Euro gesunken.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,41 Prozent höher bei 2.406,30 Punkten geschlossen. Die auffälligste Kursbewegung zeigte zur Wochenmitte die Palfinger-Aktie mit einem Aufschlag von 7,4 Prozent. Semperit-Anteilsscheine steigerten sich um 6,2 Prozent und am 3. Platz legten Zumbotel um fünf Prozent zu.

Klar nach unten ging es hingegen mit den schwergewichteten Banken. BAWAG verbilligten sich um 3,3 Prozent. Erste Group gaben um 0,7 Prozent nach und die Aktionäre der Raiffeisen Bank International (RBI) mussten einen Kursabschlag in Höhe von 1,8 Prozent verbuchen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Palfinger +7,42% 22,45 Euro Semperit +6,22% 21,35 Euro Zumtobel +5,01% 5,66 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

BAWAG -3,26% 36,18 Euro AT&S -2,42% 18,58 Euro Rosenbauer -2,01% 34,10 Euro