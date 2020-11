Wiener Aktienmarkt vorbörslich ohne klare Richtung

Verhaltener Handelsstart erwartet - Markt schwankt zwischen Coronasorgen und Hoffnung auf Impfstoffe

Die Wiener Börse zeigte sich am Freitag vor Handelsstart noch unentschlossen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX schwankte rund 40 Minuten vor Handelsstart um den Wert des Vortagesschlusskurses, mal knapp im Minus, mal mit einem Mini-Plus. Eine klare Richtung lässt sich noch keine ausmachen, zumal auch die Vorgaben und Signale unterschiedliche Botschaften aussenden.

Zwar sind die Vorgaben von den US-Börsen positiv - jedoch wurde in der Nacht bekannt, dass US-Finanzminister Steven Mnuchin entgegen den Empfehlungen der Notenbank Fed das Ende einiger milliardenschweren Corona-Hilfsprogramme angekündigt hat. Mnuchins Ankündigung lastete auf den Finanzmärkten, S&P-500-Futures gaben in der Nacht zunächst nach. Zuvor hatte die Hoffnung auf ein neues Hilfsprogramm des US-Kongresses der Wall Street noch Auftrieb gegeben.

Daneben sorgt weiterhin die steigendenden Zahl an Corona-Neuinfektionen für gedämpfte Stimmung. Die Experten der Helaba schreiben, dass die von der Coronakrise ausgehenden Risiken nun wieder in den Vordergrund treten würden.

Doch es gibt auch hoffnungsvolle Signale: Zwei Impfstoffe gegen das neuartige Coronavirus könnten noch in diesem Jahr in Europa zugelassen werden. "Wenn alles ohne Probleme verläuft", könnten die Impfstoff-Kandidaten von Pfizer-Biontech und Moderna "in der zweiten Dezemberhälfte 2020" eine bedingte Marktzulassung erhalten, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Von Unternehmensseite blieb es vor Börsenstart sehr ruhig. Zudem legt die Berichtssaison heute eine Pause ein, in der nächsten Woche stehen dann die Zahlen einiger Immo-Unternehmen an. Auch datenseitig bleibt es zum Wochenausklang sehr ruhig, von Analystenseite blieb es bis dato ebenfalls noch still.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,33 Prozent schwächer bei 2.502,97 Punkten geschlossen. Einige Unternehmen legten Geschäftsergebnisse vor, einige Analystenstimmen sorgten für Impulse. Semperit-Aktien gewannen 4,3 Prozent. Der Gummiverarbeiter hat für die ersten neun Monate Rekordzahlen bekannt gegeben.

Do&Co legten starke 7,8 Prozent zu. Das Cateringunternehmen leidet massiv unter den Flug- und Veranstaltungsbeschränkungen. Die Uniqa legte ebenfalls Zahlen vor, die Papiere steigerten sich um 2,9 Prozent. Der Versicherungskonzern ist bisher recht gut durch die Coronakrise gekommen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Do&Co +7,77% 44,40 Euro Zumtobel +4,63% 5,88 Euro Semperit +4,25% 22,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

FACC -6,04% 7,78 Euro Frequentis -3,45% 16,80 Euro Flughafen Wien -3,33% 26,10 Euro