Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

ATX mit minus 0,60 Prozent indiziert - Zahlen von UNIQA, Semperit und DO&CO auf dem Kalender

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag schwächer in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund eine halbe Stunde vor Börsenstart ein Minus von 0,60 Prozent. Auch an den europäische Leitbörsen werden Verluste erwartet. Die international weiter anwachsenden Zahlen an Neuinfektionen mit Covid-19 belasten wieder einmal die Stimmung der Anleger.

Mit Ergebnisvorlagen stehen am heimischen Aktienmarkt UNIQA, Semperit und DO&CO auf dem Datenkalender. Der UNIQA-Versicherungskonzern ist bisher recht gut durch die Coronakrise gekommen. In den ersten neun Monaten blieb der Vorsteuergewinn (EGT) mit 213,8 Mio. Euro praktisch unverändert gegenüber dem Vorjahr, ebenso das Konzernergebnis mit 166,5 Mio. Euro.

Semperit konnte heuer in den ersten drei Quartalen den Umsatz leicht um 0,8 Prozent auf 657,2 Mio. Euro steigern. Das Ergebnis nach Steuern betrug 137,3 Mio. Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Minus von 34,1 Mio. Euro erwirtschaftet worden war.

Die Zahlen vom Cateringunternehmen DO&CO werden erst im Laufe des Vormittages publiziert.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,52 Prozent höher bei 2.511,29 Punkten geschlossen. Auch an anderen Börsen ging es leicht nach oben. Für Impulse im Handel sorgten einige Unternehmensnachrichten. So büßten Porr-Aktien nach der Verlustwarnung des Baukonzerns 7,79 Prozent ein. Kapsch TrafficCom verloren nach Meldung von Ergebnissen 4,15 Prozent. FACC-Aktien konnten hingegen nach Zahlen 5,88 Prozent zulegen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Flughafen Wien +6,30% 27,00 Euro Rosenbauer +6,11% 38,20 Euro FACC +5,88% 8,28 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Porr -7,93% 13,24 Euro Kapsch TrafficCom -3,77% 12,75 Euro Warimpex -2,20% 1,11 Euro