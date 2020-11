Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

VIG kauft CEE-Geschäft dem Konkurrenten Aegon ab

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit Abgaben in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX tendierte um 0,54 Prozent tiefer bei 2.585 Punkten. "Die Märkte sind bereits sehr gut gelaufen", sagte Christian Schmidt von der Landesbank Helaba. Es stelle sich daher die Frage, wie viel Potenzial nach oben noch vorhanden ist. Die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen brächten nach wie vor Risiken mit sich.

Die zu Wochenbeginn anstehenden Konsumentenpreise aus der Eurozone dürften laut Auffassung der Helaba-Analysten nicht ins Gewicht fallen: "Inflation ist derzeit kein Thema und dies wird sich mit Blick auf die heute anstehenden Preiszahlen in Frankreich, Italien und Deutschland wohl auch nicht ändern." Der Preisdruck sei gering und die Inflationserwartungen trotz des jüngsten Anstiegs schwach ausgeprägt.

Zuvor war bekannt geworden, dass die chinesische Industrie ihren Erholungskurs im November fortgesetzt habe. Chinas Fabrikaktivität expandierte im November mit dem schnellsten Tempo seit mehr als drei Jahren. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (PMI) stieg auf 52,1 von 51,4 Punkten im Oktober. Es war der höchste PMI-Wert seit September 2017. Die 50-Punkte Marke trennt auf monatlicher Basis Wachstum von Kontraktion.

Unternehmensseitig war bereits am Sonntag bekannt gegeben worden, dass die Vienna Insurance Group (VIG) das Zentral- und Osteuropageschäft des niederländischen Versicherers Aegon kaufe. Der Kaufpreis betrage 830 Mio. Euro, das Closing der Transaktion werde für das zweite Halbjahr 2021 erwartet.

Am Freitag hatte der ATX um 0,78 Prozent höher bei 2.598,96 Punkten geschlossen. Wichtige Nachrichten lagen kaum vor. Zudem dürfte sich der Fenstertag in den USA auch an Europas Börsen in geringerer Aktivität niedergeschlagen haben. Gut gesucht waren Verbund, während Porr und FACC als größte Kursverlierer im Prime-Market-Segment nachgaben.

