Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

ATX vorbörslich um gut ein halbes Prozent tiefer indiziert - Warten auf EZB-Zinssitzung am Donnerstag

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit Kursverlusten in den Handelstag starten. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor Börsenstart eine um gut ein halbes Prozent tieferer Eröffnung. Zuvor waren bereits die wichtigsten Börsen in Asien mit Abschlägen in die neue Handelswoche gestartet.

Die Euphorie hinsichtlich eines bald verfügbaren Corona-Impfstoffes habe nachgelassen, kommentierte Christian Henke vom Broker IG. "Nun könnte EZB-Chefin Christine Lagarde am Donnerstag die Weihnachtsrally starten und für neue Impulse sorgen", formulierte er weiter. Am Markt werde eine Aufstockung der laufenden Anleihekäufe erwartet. Nach technischen Konzept der relativen Stärke nach Levy hält der Analyst den ATX derzeit für einen der interessantesten Indizes.

Weiter im Blick bleiben außerdem die Entwicklungen rund um den Brexit. Vertreter der britischen Regierung haben am Vorabend Berichte über einen Fortschritt in den Verhandlungen um ein Handelspakt beim Streitthema Fischerei zurückgewiesen. "Es hat keinen Durchbruch beim Fisch gegeben. Es ist heute nichts Neues dazu erreicht worden", sagte ein Regierungsvertreter am Sonntagabend in London.

Auf Unternehmensseite blieb es in der Früh dagegen ruhig. Am Freitag war der ATX um 1,60 Prozent höher bei 2.656,62 Punkten ins Wochenende gegangen. Eine starke Performance des Index-Schwergewichts OMV stützte den ATX zum Wochenausklang. Die Titel profitierten von einer positive Analysteneinschätzung wie auch von einer europaweit guten Branchenstimmung nach den jüngsten Beschlüssen der OPEC+. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass das Ölkartell OPEC und seine zehn Kooperationspartner (OPEC+) die Produktion zwar wieder etwas weiter aufdrehen, aber generell vorerst an Förderbeschränkungen festhalten will. Die Credit Suisse hat die OMV-Titel von "Underperform" auf "Outperform" nach oben gestuft und das Kursziel von 33 auf 40 Euro erhöht

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

OMV +5,54% 31,62 Euro Wienerberger +2,93% 24,60 Euro Zumtobel +2,82% 6,19 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Rosenbauer -2,13% 36,70 Euro Semperit -1,62% 24,25 Euro Porr -1,48% 13,30 Euro