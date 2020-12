Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Brexit-Verhandlungen weiterhin in Schwebe - Wienerberger erhöht EBITDA-Prognose - Wolford-Zahlenvorlage verzögert sich

Der Wiener Aktienmarkt dürfte die Sitzung am Freitag mit Abschlägen beginnen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Handelsstart ein Minus von 0,21 Prozent. Die Vorgaben aus den USA und Asien fielen gemischt aus, mit leicht negativer Tendenz. Im Fokus dürften zum Wochenausklang einmal mehr die Entwicklungen rund um den Brexit stehen, die bereits am Vortag europaweit die Börsen belastet hatten.

"In Sachen Brexit soll es am Sonntag ein Ergebnis geben, sodass das Marktgeschehen vor dem Wochenende wohl eher von Zurückhaltung geprägt sein dürfte, als von aggressiven Neupositionierungen", meinen die Marktexperten der Helaba. Neben dem ungelösten Brexit berge auch der laufende EU-Gipfel Potenzial für eine Eintrübung des Sentiments, hieß es außerdem. Von Konjunkturdatenseite dürfte vor allem das Michigan Sentiment aus den USA am Nachmittag Beachtung finden.

In Wien gab es vor Börsenstart bereits überraschende Neuigkeiten von Wienerberger. Das Unternehmen schraubt seine EBITDA-Prognose hoch und kündigt Zukäufe an. Zudem kamen bereits Analystenstimmen zu Agrana und Flughafen Wien. Beim Wäschekonzern Wolford verzögern sich die Halbjahreszahlen indes.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,61 Prozent schwächer bei 2.653,56 Punkten geschlossen. In ganz Europa bremsten die Befürchtungen, dass die Verhandlungen über den Brexit-Handelspakt scheitern. Daneben brachten Verluste bei den schwer gewichteten Banken den ATX unter Druck. BAWAG gaben um 2,9 Prozent nach, Raiffeisen Bank International verbilligten sich um 2,0 Prozent und Erste Group büßten 1,4 Prozent ein.

Für Mayr-Melnhof ging es aufwärts: Die MMK-Gruppe kauft in Finnland Kotkamills um rund 425 Mio. Euro, wurde bekannt. Die Aktien reagierten mit einem deutlichen Kursanstieg von 4,2 Prozent. Flughafen Wien meldete für November 181.115 Fluggäste - das waren um 92,4 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Flughafen-Papiere fielen leicht um 0,2 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Mayr-Melnhof +4,16% 155,40 Euro EVN +0,62% 16,20 Euro Verbund +0,50% 60,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

FACC -5,48% 8,97 Euro Palfinger -4,12% 24,45 Euro BAWAG -2,90% 36,84 Euro