Wiener Aktienmarkt vorbörslich stabilisiert erwartet

Coronavirus-Mutation hatte am Vortag Kursrutsch ausgelöst - Biontech-Chef: Impfstoff dürfte auch gegen Mutation wirken

Die Wiener Börse dürfte sich nach ihrem Kursrutsch vom Wochenauftakt am Dienstag stabilisieren. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsauftakt um 0,26 Prozent höher. Die Leitbörsen der Eurozone waren vorbörslich wenig verändert erwartet, nur in London zeichneten sich klare Verluste ab.

Am Montag war der ATX um 2,09 Prozent auf 2.656,93 Punkte eingebrochen. Für Unsicherheit am Markt sorgte eine in Großbritannien neu entdeckte und möglicherweise hoch ansteckende Mutation des Coronavirus. In den ersten Handelsminuten rutschte der österreichische Leitindex ATX um knapp fünf Prozent ab. Aus dem Handel ging er schließlich um 2,09 Prozent tiefer bei 2.656,93 Punkten.

Die Mutation ist laut britischen Behörden bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form und weitet sich vor allem in London und Südostengland rasant aus. Österreich und zahlreiche andere Staaten haben bereits Landeverbote für Flüge aus Großbritannien verhängt. Am Montag sagte nun Biontech-Chef Ugur Sahin, dass er zuversichtlich sei, dass der von seinem Unternehmen entwickelte Covid-19-Impfstoff auch gegen die Mutation wirksam sein wird. Am Vorabend nach Börsenschluss war bekannt geworden, dass die EU den Impfstoff die bedingte Marktzulassung erteilt hat.

Auf Unternehmensseite in Wien blieb es am Dienstag vor Handelsbeginn ruhig. Am Datenkalender stehen im heutigen Tagesverlauf vor allem US-Daten an - darunter Zahlen zum Verbrauchervertrauen im Dezember, Daten vom Immobilienmarkt und eine dritte Schätzung zum Wirtschaftswachstum im dritten Quartal.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

AMAG +4,07% 28,10 Euro Palfinger +3,25% 25,40 Euro UBM Development +2,01% 35,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Immofinanz -4,73% 16,11 Euro Erste Group -3,65% 24,04 Euro Polytec -3,29% 7,35 Euro