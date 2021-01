Wiener Aktienmarkt vorbörslich tiefer erwartet

ATX-Indikation tendiert mit minus zwei Prozent

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag zunächst mit klaren Abgaben in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX stand gegen 8.30 Uhr um knapp zwei Prozent tiefer bei 2.816 Einheiten. Europaweit wird allerdings ein positiver Handelsstart erwartet.

Auf die Ereignisse im US-Kapitol am Vorabend, bei dem Anhänger des aus dem Amt scheidenden US-Präsidenten Donald Trump das Gebäude gestürmt hatten, dürften die Märkte damit kaum reagieren. Eher sorgte wohl die Aussicht auf einen Sieg der Demokraten bei den Stichwahlen um Senatsposten im US-Bundesstaat Georgia für Auftrieb.

Mehrheitlich blieben zudem Nachrichten über die Corona-Infektionsdynamik im Fokus. "In Deutschland scheint es gelungen zu sein, die zweite Infektionswelle zu brechen", schrieben hierzu Experten der Commerzbank. In Frankreich und Italien seien dagegen wieder mehr Neuinfektionen gemeldet worden. Die Analysten verwiesen zudem auf die Zulassung des Moderna-Impfstoffes.

Seitens Konjunkturdaten überraschten überdies die Auftragseingänge in der deutschen Industrie. Im Monatsvergleich seien 2,3 Prozent mehr Aufträge eingegangen, teilte das Statistische Bundesamt mit. Analysten hatten dagegen im Schnitt einen Rückgang um 0,5 Prozent erwartet.

Am Mittwoch hatte der ATX um 2,62 Prozent höher bei 2.873,12 Punkten geschlossen. Im Blick standen an den Märkten vor allem die beiden Stichwahlen im US-Bundesstaat Georgia. Bei den Einzelwerten wurden die am Vortag noch schwachen Bankaktien nun nachgefragt. Die Anteilsscheine der Raiffeisen Bank International (RBI) stiegen als stärkster ATX-Wert um 4,69 Prozent, die Papiere der Erste Group gewannen 3,35 Prozent und die Titel der BAWAG legten 3,08 Prozent zu.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Raiffeisen Bank International +4,69% 17,42 Euro Verbund +4,66% 74,10 Euro Schoeller-Bleckmann +4,44% 34,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Flughafen Wien -0,35% 28,70 Euro Addiko Bank -0,22% 8,87 Euro Agrana -0,12% 16,70 Euro