Wiener Aktienmarkt vorbörslich tiefer erwartet

Mayr-Melnhof kauft polnische Kartonfabrik

Die Wiener Börse dürfte die Sitzung am Freitag mit Abschlägen starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,16 Prozent. Die US-Börsen schlossen am Vortag uneinheitlich und ohne größere Kursveränderungen und in Asien haben einige wichtige Handelsplätze wegen des chinesischen Neujahrsfestes weiterhin geschlossen - die Woche dürfte wohl auch in Europa eher ruhig ihren Ausklang finden.

Weiterhin im Fokus bleibt für die Investoren aber natürlich die Entwicklung der Coronakrise in all ihren Facetten - von den europaweiten Neuinfektionen und Lockdown-Maßnahmen bis hin zu den wirtschaftlichen Folgewirkungen und dem Fortschritt der Impfkampagne. Daneben rückt die angespannte Beziehung zwischen den USA und China in den Fokus.

"Datenseitig richtet sich das Interesse am Nachmittag auf das vorläufige Michigan Sentiment des laufenden Monats. Die Stimmungslage der US-Verbraucher hat sich von den Tiefs bei rund 72 Punkten des vorigen Frühjahrs zwar erholen können, die Vorkrisenniveaus zwischen 90 und 100 Punkten sind aber noch in weiter Ferne. Verantwortlich dafür ist die noch immer schwierige Situation am US-Arbeitsmarkt", schreibt die Helaba in ihrem Tagesausblick.

Spannende Nachrichten gab es vor Börsenstart von Mayr-Malnhof. Der Konzern kauft eine polnische Kartonfirma für über 700 Mio. Euro. Auch von Analystenseite gab es bereits Neuigkeiten: Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die CA Immo von 43 auf 46 Euro angehoben und empfiehlt die Titel weiter zum Kauf.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,56 Prozent schwächer bei 2.983,13 Punkten geschlossen. Marktteilnehmer verwiesen auf zurückhaltende Anleger bzw. einsetzende Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Aufwärtsschub. Der heimische Leitindex hatte zuvor sieben Gewinntage in acht Sitzungen absolviert.

Auf dem ATX lasteten vor allem die Kursrückgänge der schwergewichteten Banken. Die Titel der Erste Group büßten 1,9 Prozent an Kurswert ein. BAWAG-Anteilsscheine verbilligten sich um 3,5 Prozent und die Aktionäre der Raiffeisen Bank International (RBI) mussten ein Minus in Höhe von 1,0 Prozent verbuchen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

FACC +11,32% 9,44 Euro Frequentis +2,09% 19,50 Euro AMAG +1,95% 31,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

BAWAG -3,53% 39,94 Euro Erste Group -1,90% 26,38 Euro Lenzing -1,67% 117,60 Euro