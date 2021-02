Wiener Aktienmarkt vorbörslich tiefer erwartet

ATX-Future mit minus 0,64 Prozent

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit leichten Verlusten in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX tendierte eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn um 0,64 Prozent tiefer bei 2.986 Punkten.

Negative Vorgaben aus den USA dürften überwiegend belasten. Am Freitagabend waren die Börsen in den Vereinigten Staaten wenig bewegt aus dem Handel gegangen und nachbörsliche Indikationen auf den Dow Jones und seine Pendants zeigten nach unten. Unter Druck hätten den Handel erneut Inflationssorgen gesetzt, hieß es am Markt. In Asien fiel das Bild in der Früh uneinheitlich aus.

Im konjunkturellen Fokus dürfte am heutigen Vormittag das ifo-Geschäftsklima stehen. Per saldo seien die Vorgaben freundlich, kommentierten die Experten der Helaba. "Auch in den USA stehen weitere Stimmungs- und Frühindikatoren im Kalender, die das bisherige, von Konjunkturoptimismus geprägte Szenario aber nicht in Frage stellen sollten."

Die Wiener Börse war am Freitag mit festeren Notierungen aus dem Handel gegangen. Der ATX schloss um 0,92 Prozent höher auf 3.005,09 Einheiten. Konjunkturdaten aus der Eurozone wurden am Markt freundlich aufgenommen. Tageshighlight in Wien war die Performance der Marinomed-Aktien, die um mehr als 17 Prozent nach oben geschossen waren. Eine Erfolgsmeldung zum Wirkstoff Carragelose hatte sie beflügelt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Marinomed +17,65% 140,00 Euro Do&Co +4,78% 65,80 Euro Palfinger +3,51% 32,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Semperit -1,91% 25,70 Euro Verbund -1,54% 67,05 Euro UNIQA -1,52% 6,46 Euro