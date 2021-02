Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig bewegt

Zahlen der UNIQA im Fokus - OMV mit Kurszielaufstockung der Erste Group

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag wenig bewegt in den Handel starten. Vorgaben aus den USA blieben schwach, denn gebremst wurde die US-Börsenstimmung weiter von den jüngsten Inflationsängsten. Auch im asiatischen Handel kam zuletzt keine Kauflaune auf. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX tendierte gegen 8.45 Uhr bei 3.019,80 Punkten und damit geringfügig unter dem Vortagesniveau.

"Die konjunkturelle Zuversicht der Finanzmarktteilnehmer ist weiterhin hoch, auch wenn zuletzt freundliche Konjunkturdaten keine Impulse mehr setzen konnten und beim deutschen Aktienmarkt ein Rücksetzer verbucht werden musste", kommentierten in der Früh die Experten der Helaba. Die Märkte dürften die Erholung zuletzt veröffentlichter Wirtschaftsdaten bereits vorweggenommen haben.

"Vor diesem Hintergrund richten sich die Blicke heute in den USA vor allem auf den zweiten Stimmungstest des Verarbeitenden Gewerbes des Monats Februar", so die Experten weiter. "Der Philly-Fed-Indexstand lag im Jänner bereits auf einem sehr hohen Niveau und daher ist fraglich, ob er wie sein Pendant in New York zulegen kann."

Hierzulande richteten sich die Blicke auf zwei Zahlenvorlagen. So öffnete vorbörslich der Versicherer UNIQA seine Bücher. Der Vorsteuergewinn lag im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 mit 57 Mio. Euro deutlich unter jenem vom Vorjahr von knapp 300 Mio. Euro. Erwartet werden zudem noch Zahlen der Do&Co.

Auch eine Sektorstudie zur Ölbranche von der Erste Group rückte in den Fokus. Darin hoben die Experten das Kursziel für die Aktien der OMV von 29,0 auf 46,5 Euro. Die Bewertung wurde von "Accumulate" auf "Buy" angehoben. Am Vortag waren die Titel bei 39,30 Euro aus dem Handel gegangen.

Am Mittwoch hatte der ATX wenig verändert bei 3.021,44 Punkten geschlossen. Experten verwiesen auf die mittlerweile hohen Bewertungsniveaus der Aktien. Nach Einschätzung der Helaba-Analysten steht international die Frage im Raum, mit welchen Argumenten man auf dem erreichten Kursniveau Investoren zu weiteren Aktienkäufen motivieren könnte. Es wurden bereits sehr viele Vorschusslorbeeren verteilt und die Bewertungsniveaus an den internationalen Leitbörsen können keineswegs als günstig bezeichnet werden, hieß es weiter.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Frequentis +3,52% 20,60 Euro OMV +3,31% 39,30 Euro voestalpine +0,93% 31,56 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Kapsch TrafficCom -4,56% 14,65 Euro FACC -3,90% 8,88 Euro Lenzing -3,15% 117,00 Euro