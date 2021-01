Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig verändert erwartet

ATX mit plus 0,06 Prozent indiziert

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch wenig bewegt in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX tendierte eine halbe Stunde vor Handelsbeginn um sehr moderate 0,06 Prozent höher bei 2.966 Punkten. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten einen kaum veränderten Handelsstart an. Die Aktienmärkte konsolidieren auf hohem Niveau, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar.

Zum heimischen Aktienmarkt liegt noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Die Wiener Börse hat am Dienstag höher geschlossen. Der ATX ging um 0,74 Prozent fester bei 2.964,18 Punkten aus dem Handel. Gestützt haben im Späthandel Aufschläge an den US-Börsen. Mit Blick auf die schwer gewichteten ATX-Titel gewannen jene der Erste Group 1,65 Prozent. Dagegen verloren die Titel des Branchenkollegen Raiffeisen 0,57 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Lenzing +4,61% 93,00 Euro Wienerberger +2,58% 28,64 Euro Rosenbauer +2,47% 37,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Do&Co -6,27% 62,80 Euro Warimpex -2,58% 1,14 Euro Kapsch TrafficCom -2,42% 16,10 Euro