Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig verändert erwartet

ATX mit plus 0,06 Prozent indizert

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Mittwoch den Handelstag wenig verändert aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte etwa eine halbe Stunde vor Sitzungsstart ein kleines Plus von 0,06 Prozent. Bisher gestaltete sich die Handelswoche schwankungsreich mit starken ATX-Verlusten am Montag und Kursgewinnen am Dienstag.

Die Marktteilnehmer werden international heute den Fokus wohl ganz auf die FOMC-Sitzung der US-Notenbank legen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Eine Veränderung der US-Leitzinsen werde nach Börsenschluss in Europa jedoch nicht erwartet.

Von Analystenseite meldete sich am heimischen Markt die Erste Group und revidierten ihr Kursziel für die BAWAG-Aktie von 29,0 auf 38,5 Euro nach oben. Die Anlageempfehlung lautet unverändert auf "Hold". Auf Unternehmensseite liegen noch keine Meldungen vor.

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Gewinnen geschlossen, allerdings einen Teil ihrer Aufschläge im Verlauf des Nachmittages wieder eingebüßt. Letzten Endes ging sich für den heimischen Leitindex ATX ein Plus von 0,49 Prozent auf 2.949,26 Zähler aus.

Mit Blick auf die ATX-Einzelwerte erhielt der Leitindex von klaren Zugewinnen bei den meisten Indexschwergewichten Auftrieb. So zogen Erste Group um satte 3,53 Prozent hinauf und Raiffeisen um 1,84 Prozent. OMV steigerten sich um 1,53 Prozent. Mit Verlusten von 4,04 Prozent gingen allerdings Verbund aus dem Handel.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Post +4,83% 34,75 Euro UBM Development +4,06% 35,90 Euro FACC +3,99% 11,98 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Verbund -4,04% 76,00 Euro Addiko Bank -2,75% 9,20 Euro EVN -2,11% 19,92 Euro