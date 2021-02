Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig verändert erwartet

ATX mit plus 0,06 Prozent indiziert

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit wenig veränderter Tendenz in den Handel starten. Eine knappe Stunde vor Sitzungsbeginn wurde der heimische Leitindex ATX um magere 0,06 Prozent höher indiziert.

Nach Einschätzung der Helaba-Analysten steht international die Frage im Raum, mit welchen Argumenten man auf dem erreichten Kursniveau Investoren zu weiteren Aktienkäufen motivieren könnte. Es wurden bereits sehr viele Vorschusslorbeeren verteilt und die Bewertungsniveaus an den internationalen Leitbörsen können keineswegs als günstig bezeichnet werden, hieß es weiter.

Auf Unternehmensebene gestaltet sich die Meldungslage am heimischen Aktienmarkt noch recht dünn. Quartalszahlen stehen erst am morgigen Donnerstag von UNIQA und Do&Co auf der Agenda.

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit etwas höheren Notierungen geschlossen. Der ATX stieg um 0,29 Prozent auf 3.023,47 Einheiten. Erneut gut gesucht zeigten sich OMV, die mit plus 2,98 Prozent an die klaren Vortagesgewinne anknüpfen konnten. Am Vortag hatten die Titel bereits fast fünf Prozent zulegen können.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Lenzing +3,07% 120,80 Euro OMV +2,98% 38,04 Euro Kapsch TrafficCom +2,33% 15,35 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Strabag -2,01% 29,30 Euro Marinomed -1,71% 115,00 Euro Frequentis -1,49% 19,90 Euro