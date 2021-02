Wiener Außenamt bestätigt Beobachtung von Nawalny-Verfahren

Österreichischer Außenamtssprecher: Menschenrechte sind keine innere Angelegenheit

Gemeinsam mit internationalen Kollegen hat auch ein österreichischer Diplomat am Dienstag ein Gerichtsverfahren gegen den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny in Moskau beobachtet. Dies bestätigte ein Sprecher des österreichischen Außenministeriums der APA. Er widersprach zugleich Moskauer Vorwürfen einer Einmischung in die inneren Angelegenheiten Russlands.

Das Moskauer Gericht habe die Möglichkeit eingeräumt, dass Diplomaten als Beobachter im Verhandlungssaal anwesend sein können, erklärte der Außenamtssprecher auf APA-Anfrage. Diese Möglichkeit sei von etwa einem Dutzend europäischer Diplomaten, darunter einem österreichischen Vertreter, auch genutzt worden. "Der Grund dafür war, aus erster Hand wahrzunehmen, wie das Verfahren abläuft", schilderte er.

Das Recht auf ein faires Verfahren sei in der Europäischen Menschenrechtskonvention, der auch Russland beigetreten ist, festgeschrieben, erläuterte der Sprecher. "Zur Achtung und zum Schutz der Menschenrechte haben wir uns alle verpflichtet. Sie (die Menschenrechte, Anm.) sind keine innere Angelegenheit."

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, hatte zuvor auf Facebook die massive Präsenz westlicher Diplomaten beim Verfahren gegen Nawalny unter anderem als "Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates" bezeichnet. Die Rede bei Sacharowa war aber auch von einer vom kollektiven Westen betriebenen "Containment-Politik gegenüber Russland" sowie von psychologischem Druck auf die Richterin.

Das Simonow-Bezirksgericht Moskaus verhandelte am Dienstag in einer Sitzung, die in das Moskauer Stadtgericht verlegt worden war, über den Antrag der Gefängnisverwaltung, eine umstrittene bedingte Verurteilung Nawalnys aus dem Jahr 2015 in eine reale Haftstrafe zu verwandeln. Mit einer Entscheidung wurde am Dienstag um 20 Uhr Moskauer Ortszeit (18 Uhr MEZ) gerechnet.