Wiener Bar öffnet im Lockdown - als Apotheke

Test statt Drinks

Mitten im Lockdown sperrt am Montag in Wien eine Bar auf. Allerdings heißt das Motto bis Ostern in "Dino's Apothecary" am Salzgries in der Innenstadt "Testen statt Drinks". Das Traditionslokal des mehrfach international ausgezeichneten Barkeepers und Pharmazeuten Heinz Kaiser wird damit ihrem Namen gerecht, wie es in einer Aussendung vom Sonntag hieß.

"Die klare Linie des Gesundheitsministeriums und die zeitnahen Perspektiven für die Gastronomie machen mir die Entscheidung leicht, die Bar jetzt schon zu öffnen", betonte Kaiser. "Nicht umsonst habe ich, ganz im Gegensatz zu vielen Mitgliedern der Bundesregierung, 14 Jahre Pharmazie studiert, um zu wissen, wie wir unseren Gästen auch im Gastro-Dauer-Lockdown eine Freude machen können."

Kaiser, der im Tagesgeschäft eine Apotheke führt, setzt sein Wissen also vorerst nicht für Cocktailkreationen ein, sondern für Covid-19-Tests. Die gibt es mit E-Card und amtlichen Ausweis gratis (Voranmeldung nicht nötig, aber empfohlen). Die Kunden können sich dabei auf einen legalen Abstecher in eine Bar freuen, auch wenn sie auf Drinks in diesem Ambiente weiter warten müssen.