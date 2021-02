Wiener Börse am Vormittag klar schwächer

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit Abschlägen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX fiel bis 10.00 Uhr um 1,10 Prozent auf 2.950,28 Einheiten. Deutliche Kursverluste bei den Aktien des Verbund und weiter schwächelnde Bankwerte zogen das heimische Aktienbarometer nach unten.

Auch im Rest von Europa blieb die Stimmung zum Wochenende hin eher trüb, die wichtigsten Indizes lagen im Minus. Sorgen um die Entwicklung der Coronakrise in all ihren Facetten rücken wieder stärker in den Fokus. Daneben richtet sich die Aufmerksamkeit der Investoren auch auf die angespannte Beziehung zwischen den USA und China. Datenseitig steht in Übersee das Michigan Sentiment, die Verbraucherumfrage der Universität Michigan am Nachmittag im Blickpunkt.

In Wien standen am Vormittag Verbund Aktien mit einem Abschlag von 5,49 Prozent am untersten Ende des Kurszettels. Auch voestalpine büßten 2,12 Prozent ein. Bankaktien gehörten wie schon am Vortag- ebenfalls zu den Verlaufsverlierern. BAWAG büßten 1,20 Prozent ein, Raiffeisen Bank International fielen um 0,66 Prozent und bei Erste Group lag das Minus bei 0,23 Prozent.

Bei Mayr-Melnhof ging es bergauf, nachdem ein Zukauf in Polen bekannt wurde. Der Konzern übernimmt die polnische Kartonfirma Kwidzyn von der International Paper Holding um 670 Mio. Euro. Die Aktien kletterten um 2,33 Prozent. CA Immo zeigten sich nach einem freundlichen Analystenkommentar etwas tiefer und verloren 0,42 Prozent auf 35,85 Euro.