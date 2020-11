Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag 1,57 Prozent im Plus

Die Wiener Börse hat am Montagvormittag deutliche Kursgewinne verzeichnet. Der österreichische Leitindex ATX zog im Frühhandel um 1,57 Prozent auf 2.187,00 Punkte an. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es deutlich aufwärts.

Am Wochenende hatten die US-TV-Sender den Demokraten Joe Biden zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt. Amtsinhaber Trump hat zwar seine Niederlage noch nicht eingestanden, die Marktteilnehmer dürfte dies jedoch nicht mehr beeindrucken. Mit dem Sieg von Biden weiche die Unsicherheit, kommentierte ein Marktstratege.

Die Kursgewinne am heimischen Aktienmarkt zogen sich durch alle Branchen. Stärkste ATX-Werte waren am Vormittag die Titel des Cateringunternehmens Do&Co (plus 3,93 Prozent) sowie des Leiterplattenherstellers AT&S (plus 3,27 Prozent). Stark nachgefragt wurden außerdem die Aktien von Wienerberger (plus 2,71 Prozent), Vienna Insurance Group (plus 2,52 Prozent) und Mayr-Melnhof (plus 2,50 Prozent).

Verlierer gab es im Leitindex nur einen. Die Andritz-Titel gaben um deutliche 2,31 Prozent nach und knüpften damit an ihren schwachen Vortag an. Am Freitag hatten sie ungeachtet mehrerer positiver Analysteneinschätzungen bereits mehr als drei Prozent eingebüßt.

Am Montag konnten nun die Polytec-Aktien nicht von einer positiven Analystenmeinung profitieren und traten bei 5,70 Euro auf der Stelle. Die Baader Bank hat ihre Kaufempfehlung nach der Zahlenvorlage vom Freitag bestätigt und ihr Kursziel ebenfalls bei 8,00 Euro belassen. Die Titel seien weiterhin unterbewertet, begründete Baader-Analyst Peter Rothenaicher.