Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag erneut höher

Leitindex steuert 10. Gewinntag in Serie an - Spannung vor US-Arbeitsmarktbericht - Lenzing nach freundlichen Analystenstimmen fester

Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag erneut mit Kursgewinnen gezeigt und steuert damit den zehnten Gewinntag in Serie an. Der Leitindex ATX notierte gegen 10.00 Uhr mit einem Kursplus von 0,26 Prozent auf 2.955,43 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,28 Prozent auf 1.498,66 Zähler. Gute Vorgaben aus den USA, klare politische Verhältnisse ebendort und positiv gestimmte Anleger in ganz Europa sorgen für anhaltend freundliche Stimmung an den Börsen.

Die Aktienmarktakteure seien weiterhin optimistisch gestimmt, heißt es von der Helaba - obwohl die verlängerten Lockdowns eigentlich belasten müssten. "Offensichtlich dominiert die Zuversicht, dass mit den Impfungen sich mehr und mehr Licht am Ende des Corona-Tunnels zeigt und dass die demokratischen Mehrheiten zu einer fortschrittlicheren, mehr auf internationalen Ausgleich ausgerichtete US-Politik führen werden", so die Helaba weiter. Zudem hätte die Geldpolitik einen anhaltenden unterstützenden Charakter.

Datenseitig steht heute der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus. "Enttäuschungspotenzial ist vorhanden, obwohl die Konsensschätzung für die Zahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft zuletzt bereits deutlich nachgegeben hat", schreibt die Helaba im Vorfeld der Zahlen. Daten aus Europa, die bereits in der Früh veröffentlicht wurden, zeichnen zumindest in Deutschland ein freundliches Bild: Dort konnten die Industrie ihre Gesamtproduktion im November steigern, außerdem legten die Exporte unerwartet stark zu.

Die Meldungslage zu Einzelwerten in Wien war bisher gering, von Analystenseite kamen aber Neuigkeiten. So erhöhte die Erste Group das Kursziel für die Aktien von Lenzing von 46,4 auf 87,5 Euro und bestätigte gleichzeitig das "Hold"-Votum. Auch die Analysten von Berenberg blieben bei ihrer Einschätzung "Hold" und hoben das Kursziel von 70 auf 85 Euro an. Lenzing-Aktien verbesserten sich in Reaktion um 1,08 Prozent auf 84,20 Euro.

Mit Aufschlägen von 3,20 Prozent lagen Palfinger an der Spitze der bisherigen Kursgewinner im prime market. Auch Schoeller-Bleckmann verbuchten einen Zugewinn von 2,21 Prozent, gefolgt von Frequentis mit plus 2,13 Prozent, die sich damit etwas von den Vortagesverlusten erholen konnten. Papiere von Index-Schwergewicht OMV zogen um 0,92 Prozent an.

Leichte Verluste verbuchten Erste Group (0,15 Prozent) und Raiffeisen Bank International (minus 0,06 Prozent). Auch Wienerberger büßten 0,43 Prozent ein, ebenso voestalpine, die um 0,64 Prozent nachgaben.