Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag etwas fester

Nach Angelobung des neuen US-Präsidenten Biden und neuen Rekorden an der Wall Street - Unternehmensnachrichten und Analysen setzen Akzente

Die Wiener Börse hat am Donnerstagvormittag mit Gewinnen tendiert. Der heimische Leitindex ATX stieg gegen 9.45 Uhr um 0,39 Prozent auf 3.038,36 Zähler. Der breiter gefasste ATX-Prime gewann 0,39 Prozent auf 1.543,61 Punkte.

Rückenwind dürfte die Börse unter anderem von neuen Rekorden an der Wall Street in den Vereinigten Staaten erhalten, nachdem der Demokrat Joe Biden seit gestern offiziell der 46. Präsident der USA ist und damit den bisher amtierenden Republikaner Donald Trump ablöst. Biden will die von der Corona-Pandemie schwer getroffene US-Wirtschaft mit weiteren, billionenschweren Hilfsmaßnahmen stützen und ein verlässlicher Partner Europas sein.

Konjunkturseitig dürften heute neben der EZB-Ratssitzung in den USA vor allem die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenhilfe und der Philly-Fed-Index Beachtung finden. Ebenfalls werden Zahlen aus der US-Baubranche ausgewiesen.

Unternehmensseitig rückten vorbörslich Verkehrsergebnisse des Flughafen Wiens in den Fokus. Er hofft nach dem massiven Einbruch 2020 auf einen Aufschwung ab Mitte des Jahres. "Während sich aus heutiger Sicht die ersten drei bis sechs Monate noch schwach entwickeln werden, ist ab Sommer und im zweiten Halbjahr ein deutlicher Anstieg bei den Passagieren zu erwarten", teilte das börsenotierte Unternehmen mit. Nach 7,8 Millionen Passagieren 2020 rechnet der Vorstand für heuer mit 12,5 Millionen Fluggästen und einem kleinen Gewinn. Die Aktie gewann in der Früh 0,17 Prozent.

Bei Do&Co tickerte indes ein Minus von 3,35 Prozent. Der Caterer, der von den coronabedingten Flug- und Veranstaltungseinschränkungen stark betroffen ist, wird eine Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu 100 Mio. Euro begeben.

In den Fokus rückten zudem frische Analystenstimmen. So hoben die Wertpapierexperten der Erste Group ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Stahl- und Technologiekonzerns voestalpine von 19,5 auf 36,5 Euro an - das Votum wurde von "Hold" auf "Accumulate" angehoben. Der Titel stieg um 2,02 Prozent auf 32,39 Euro.

Die Wertpapierexperten der Erste Group hoben indes das Kursziel für die Aktien des Salzburger Kranherstellers Palfinger von 24,20 auf 34,10 Euro an. Gleichzeitig wurde die Anlageempfehlung von "Hold" auf "Accumulate" nach oben revidiert. Laut der Studie des Analysten Daniel Lion führt der Weg der Normalisierung zu einem Umsatzwachstum und Profitabilitätssteigerungen. Der Anteilsschein gewann 4,65 Prozent auf 31,50 Euro.