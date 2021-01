Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag etwas fester

Leitindex legt 0,49 Prozent zu - Freundliches Umfeld - Dünne Meldungslage

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag von ihrer freundlichen Seite präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.949,21 Punkten nach 2.934,97 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 14,24 Punkten bzw. 0,49 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.501,67 Zählern und damit um 0,47 Prozent oder 7,07 Punkte höher.

Trotz negativer Vorgaben der Asien-Märkte und nach etwas schwächerem Start drehte auch das europäische Umfeld rasch ins Plus. Marktbeobachter sprachen von einer Stabilisierung nach dem schwachen Wochenauftakt. Belastend wirkten zuletzt vor allem die anhaltenden Sorgen rund um die Corona-Pandemie sowie die Angst vor möglichen Verzögerungen beim geplanten billionenschweren US-Konjunkturpaket.

Impulse könnten im weiteren Tagesverlauf von US-Konjunkturdaten kommen. So stehen Daten zum Verbrauchervertrauen sowie der Richmond-Fed-Index zur Veröffentlichung an. In Europa finden sich heute keine nennenswerten Wirtschaftsdaten auf der Agenda.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis auf Analystenkommentare noch sehr dünn. AMAG führten die Gewinnerliste im prime market mit plus 1,92 Prozent an. Kapsch TrafficCom stiegen um 1,54 Prozent und FACC legten 1,39 Prozent zu.

Unter den Indexschwergewichten zeigten sich Erste Group um 1,31 Prozent befestigt und OMV stiegen um 1,13 Prozent. Wienerberger und Raiffeisen konnten sich jeweils um rund ein Prozent steigern.

Polytec gaben bis dato um 0,60 Prozent auf 8,34 Euro nach. Die Analysten der Baader Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" bestätigt und die Titel in ihre Top-Picks-Liste aufgenommen. Das Kursziel von 12,00 Euro wurde ebenfalls unverändert belassen.

Aktien des Flughafen Wien notierten 0,18 Prozent befestigt bei 28,45 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy bestätigt. Auch das Kursziel von 33,00 Euro wurde beibehalten.