Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag etwas höher

Nach Zahlen UNIQA und Do&Co im Rampenlicht - OMV-Aktie von Erste Group hinaufgestuft

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstagvormittag gut behauptet gezeigt. Im Blickfeld standen unter anderem frische Zahlen. Der heimische Leitindex ATX tendierte gegen 9.45 Uhr um 0,28 Prozent höher bei 3.029,89 Zählern. Der ATX Prime legte um 0,27 Prozent auf 1.537,18 Punkte zu. Auch das europäische Umfeld zeigte sich wenig verändert.

"Die konjunkturelle Zuversicht der Finanzmarktteilnehmer ist weiterhin hoch, auch wenn zuletzt freundliche Konjunkturdaten keine Impulse mehr setzen konnten", kommentierten in der Früh die Experten der Helaba. Die Märkte dürften die Erholung zuletzt veröffentlichter Wirtschaftsdaten bereits vorweggenommen haben. "Vor diesem Hintergrund richten sich die Blicke heute in den USA vor allem auf den zweiten Stimmungstest des Verarbeitenden Gewerbes des Monats Februar", so die Experten weiter. "Der Philly-Fed-Indexstand lag im Jänner bereits auf einem sehr hohen Niveau und daher ist fraglich, ob er wie sein Pendant in New York zulegen kann."

Hierzulande sehen Investoren auf Zahlenvorlagen. So verteuerten sich die Wertpapiere des Versicherers UNIQA zuletzt um 1,90 Prozent. Vor Steuern blieb nach vorläufigen Angaben ein Gewinn (EGT) von 57,1 Mio. Euro, nach 296 Mio. Euro im Jahr davor. Entgegen der Ankündigung von April 2020, die Dividende ausfallen zu lassen, will die UNIQA für das abgelaufene Geschäftsjahr allerdings doch eine Gewinnausschüttung an ihre Aktionäre vornehmen. Die Dividende soll bei 0,18 Euro je Aktie liegen

Die Aktien des Caterers Do&Co stieg um geringe 0,16 Prozent. Der Konzern hat nach drei Quartalen ein negatives Konzernergebnis von rund 35 Mio. Euro vorgelegt, nachdem im Vorjahr im selben Zeitraum noch ein positiver Ertrag von rund 21 Mio. Euro ausgewiesen worden war. Der Umsatz ging von 759,89 Mio. auf 189,91 Mio. Euro zurück. Belastet hat wie im Vorfeld der Veröffentlichung von Experten schon erwähnt die Coronapandemie. Der Konzern schrieb hierzu, obwohl der Konzern in 21 Ländern in drei unterschiedlichen Geschäftsbereichen mit verschiedenen Vertriebskanälen tätig sei, "waren mit einem Schlag alle Geschäftsaktivitäten gleichzeitig betroffen und brachten das gesamte Geschäft zum Erliegen."

Die Wertpapierexperten der Erste Group haben in einer Studie zum Öl-Sektor das Anlagevotum für die OMV-Aktien von "Accumulate" auf "Buy" angehoben. Dabei wurde das Kursziel von Analyst Tamas Pletser von 29 auf 46,5 Euro stark erhöht. Der Experte verweist unter anderem auf die starke Petrochem-Sparte und das Upstream-Geschäft, welches die Aktie zum "Top-Pick" mache. Sie gewann zuletzt geringe 0,05 Prozent auf 39,32 Euro.