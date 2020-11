Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag etwas tiefer

Leitindex gibt 0,75 Prozent nach - Rosenbauer und Flughafen Wien nach Zahlen fester

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit etwas schwächerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.465,09 Punkten nach 2.483,84 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Minus von 18,75 Punkten bzw. 0,75 Prozent.

Nach den deutlichen Kursgewinnen zu Wochenbeginn kam der ATX im frühen Handel wieder etwas zurück. Marktbeobachter verwiesen auf durchwachsene Übersee-Vorgaben. Während es in New York noch für einen neuen Rekord beim Dow Jones Industrial reichte, fiel das Bild in Asien heute Früh uneinheitlich aus.

"Die Aktienmärkte bleiben gefangen im Spannungsfeld zwischen Impfstoff-Hoffnung und Covid-19 Lockdown", kommentierte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Das datenseitige Interesse richtet sich heute erneut auf die USA. Im Mittelpunkt stehen dabei der Einzelhandelsumsatz und die Industrieproduktion. In Wien rückten bis dato aktuelle Unternehmensergebnisse in den Fokus. So standen heute Zahlen vom Flughafen Wien und von Rosenbauer auf der Agenda.

Aktien von Rosenbauer zeigten sich 1,43 Prozent fester. Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster hat in den ersten neun Monaten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn zugelegt. Der Umsatz stieg im Periodenvergleich um 16 Prozent auf 713,9 Mio. Euro, das operative Ergebnis (EBIT) lag mit 25,4 Mio. Euro ebenfalls deutlich über Vorjahr (15,1 Mio.). Das Periodenergebnis wurde von 9,0 auf 17,3 Mio. Euro gesteigert.

Anteilsscheine des Flughafen Wien legten knapp ein Prozent zu. Der heimische Airport hat wie die gesamte Luftfahrtbranche die Coronakrise massiv zu spüren bekommen. In den ersten drei Quartalen 2020 flog das Unternehmen in den roten Zahlen. Die Passagierzahl ist ebenso eingebrochen wie der Umsatz.

Am unteren Ende des Kurszettels fanden sich Addiko Bank, die nach den deutlichen Vortagesgewinnen um gut drei Prozent korrigierten. Do & Co kamen um 2,30 Prozent zurück und OMV schwächten sich um 1,65 Prozent ab.

Der ATX Prime notierte bei 1.255,22 Zählern und damit um 0,68 Prozent oder 8,55 Punkte tiefer. Im prime market zeigten sich 13 Titel mit höheren Kursen, 22 mit tieferen und zwei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 596.837 (Vortag: 973.734) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 11,830 (22,28) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.