Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag freundlich

Positives Umfeld nach guten US-Vorgaben - Immo-Werte mit Aufschlägen

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag von ihrer freundlichen Seite präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.774,22 Punkten nach 2.761,71 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 12,51 Punkten bzw. 0,45 Prozent.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich im grünen Bereich. Marktbeobachter verwiesen vor allem auf die guten US-Vorgaben. Die Unterschrift von US-Präsident Trump unter ein weiteres milliardenschweres Corona-Konjunkturpaket hat der Wall Street am Vorabend neue Rekordhochs beschert. Die wichtigsten US-Börsenindizes konnten neue Höchststände markieren.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb zwischen den Feiertagen erwartungsgemäß dünn. Auch von konjunktureller Seite werden heute keine stärkeren Impulse erwartet. Nur in den USA werden am Nachmittag Kennzahlen zur Entwicklung des Immobilienmarktes erwartet.

Zu den größeren Gewinnern in Wien zählten bis dato die Immobilienwerte. So zogen s Immo um 3,25 Prozent an und Immofinanz gewannen 2,27 Prozent. CA Immobilien konnten sich um 2,46 Prozent steigern.

Gut gesucht zeigten sich auch die Titel des Flughafen Wien und stiegen um 3,04 Prozent. FACC notierten um 2,23 Prozent höher. Die Bauwerte tendierten uneinheitlich. Während Strabag 1,43 Prozent zulegen konnten, büßten Porr am unteren Ende des Kurszettels 1,05 Prozent ein.

Der ATX Prime notierte bei 1.409,81 Zählern und damit um 0,48 Prozent oder 6,7 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 21 Titel mit höheren Kursen, zehn mit tieferen und sieben unverändert. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 555.560 Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 13,224 Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.