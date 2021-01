Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag freundlich

Leitindex legt 0,18 Prozent zu - Positives Umfeld nach mehrheitlich guten Asien-Vorgaben

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit etwas höheren Notierungen gezeigt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.785,32 Punkten nach 2.780,44 Einheiten am Mittwoch errechnet, das ist ein Plus von 4,88 Punkten bzw. 0,18 Prozent.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich nach mehrheitlich positiven Asien-Vorgaben mit Zugewinnen. Für Auftrieb sorgten laut Marktbeobachtern vor allem die anhaltenden Impfstoffhoffnungen der Investoren. Die Sorgen über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie bleiben aber auch weiterhin im Blick, hieß es weiter.

Die Meldungslage zu den Unternehmen blieb am ersten Handelstag des neues Jahres erwartungsgemäß dünn. Datenseitig sollte der Fokus heute auf den Einkaufsmanagerindizes des Verarbeitenden Gewerbes liegen.

Zu den größten Gewinnern unter den heimischen Einzelwerten zählten bis dato Kapsch TrafficCom mit plus 7,6 Prozent. Marinomed konnten sich um gut fünf Prozent steigern und AMAG legten um 4,35 Prozent zu.

FACC tendierten um 3,30 Prozent höher bei 8,77 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihre Einstufung "accumulate" bestätigt und das Kursziel von 6,00 auf 9,50 Euro nach oben geschraubt.

Zu den größeren Verlierern zählten bis dato die Titel der BAWAG mit minus 2,1 Prozent. Andritz mussten ein Minus von 1,3 Prozent verbuchen und CA Immo gaben um 0,8 Prozent nach.

Der ATX Prime notierte bei 1.416,27 Zählern und damit um 0,24 Prozent oder 3,36 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 28 Titel mit höheren Kursen, sieben mit tieferen und drei unverändert. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 724.477 Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 18,472 Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.