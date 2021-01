Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag freundlich

Uneinheitliches Umfeld - Warten auf Ifo-Geschäftsklimaindex

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit etwas höheren Notierungen präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.010,55 Punkten nach 3.002,26 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 8,29 Punkten bzw. 0,28 Prozent.

Das europäische Umfeld zeigte sich nach freundlichem Start uneinheitlich. Unterstützung lieferten positive Vorgaben der Asien-Märkte. Im Fokus stehen auch zu Beginn der neuen Woche die aktuellen Entwicklungen in der Coronakrise sowie der Start der US-Präsidentschaft Joe Bidens.

Datenseitig richtet sich der Blick der Anleger am Vormittag auf den deutschen ifo-Geschäftsklimaindex. Die Indikationen dafür sind gemischt.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen fiel noch sehr dünn aus. Unter den größeren Gewinnern fanden sich bis dato Kapsch TrafficCom mit plus 3,05 Prozent sowie Palfinger, die um 2,91 Prozent anzogen. voestalpine konnten sich um 2,43 Prozent verbessern und EVN gewannen um 1,72 Prozent.

Die Bankwerte fanden keine einheitliche Richtung. Während Erste Group um 0,65 Prozent gewannen und BAWAG um 0,43 Prozent zulegten, gaben Raiffeisen 1,29 Prozent nach.

Schwächer tendierten auch DO&CO und verloren 1,83 Prozent auf 59,00 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel von bisher 60,7 auf nunmehr 73,7 Euro nach oben gesetzt. Das Anlagevotum "Accumulate" wurde bestätigt.

Der ATX Prime notierte bei 1.531,38 Zählern und damit um 0,32 Prozent oder 4,88 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 19 Titel mit höheren Kursen, 13 mit tieferen und fünf unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 693.647 (Vortag: 491.965) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 15,742 (12,84) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.