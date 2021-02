Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag freundlich

Leitindex legt 0,73 Prozent zu - Positives Umfeld - Bankwerte mit Aufschlägen

Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit festerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.037,10 Punkten nach 3.015,14 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 21,96 Punkten bzw. 0,73 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.543,15 Zählern und damit um 0,71 Prozent oder 10,82 Punkte höher.

Nach guten Vorgaben der Übersee-Märkte startete auch das europäische Umfeld freundlich in die neue Handelswoche. Marktbeobachter verwiesen auf die derzeit allgemein positive Stimmung an den Finanzmärkten. Auch das Werben der neuen US-Finanzministerin Janet Yellen für das billionenschwere Hilfspaket von US-Präsident Joe Biden und die in Aussicht gestellte Rückkehr zur Vollbeschäftigung im kommenden Jahr kämen laut einem Börsianer gut an.

Datenseitig blicken die Anleger heute auf Europa: Die Produktion der deutschen Industrie hat Ende 2020 stagniert. Die spanische Industrie hat ihre Produktion im Dezember wieder ausgeweitet. Im weiteren Verlauf des Vormittags steht noch das sentix-Investorenvertrauen zur Veröffentlichung an.

Gut gesucht zeigten sich bis dato die heimischen Bankwerte. So zogen BAWAG um 2,76 Prozent nach oben. Die Aktien von Raiffeisen und der Erste Group gewannen jeweils 1,9 Prozent. Am Wochenende war bekannt geworden, dass die Raiffeisen Bank International (RBI) über ihre tschechische Tochterbank die tschechische Equa bank übernimmt. Verkäufer ist der Private-Equity-Investor AnaCap Financial Partners, teilte die RBI am Samstagabend mit.

Die Aktien des Flughafen Wien notierten unverändert bei 29,00 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel von bisher 29,5 leicht auf 30,5 Euro erhöht. Das Anlagevotum "Hold" wurde bestätigt.

AMAG zeigten sich ebenfalls noch unverändert bei 30,80 Euro. Die Analysten der Baader Bank haben ihr Kursziel von 29,00 auf 33,00 Euro nach oben gesetzt. Das Anlagevotum "Add" wurde von Analyst Christian Obst unverändert beibehalten.