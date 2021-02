Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag freundlich

Leitindex legt 0,57 Prozent zu - Kapsch TrafficCom nach Zahlen im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit freundlicher Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.032,03 Punkten nach 3.014,78 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 17,25 Punkten bzw. 0,57 Prozent. Der ATX Prime notierte bei 1.539,91 Zählern und damit um 0,56 Prozent oder 8,55 Punkte höher.

Das europäische Börsenumfeld fand hingegen noch keine klare Richtung. Zuvor hatten die Aktienmärkte in Asien erneut positive Vorgaben geliefert. Ein Marktbeobachter verwies auf noch fehlende Impulse. Diese könnten im Verlauf des Vormittags von dem anstehenden deutschen ZEW-Konjunkturindikator kommen. Am Nachmittag rückt dann in den USA der Empire-State-Index in den Fokus.

Zu den größeren Gewinnern unter den heimischen Einzelwerten zählten erneut OMV, die mit plus 3,68 Prozent an die klaren Vortagesgewinne anknüpfen konnten. Auch Schoeller-Bleckmann konnten sich noch etwas weiter steigern und notierten um 0,68 Prozent fester. Am Vortag hatten die Aktien des Ölfeldausrüsters mehr als sieben Prozent an Wert gewonnen.

Aktien von Kapsch TrafficCom notierten nach festerem Start noch ein Prozent höher. Der Mautspezialist hat in den ersten drei Quartalen seines Geschäftsjahrs 2020/21 einen schweren Umsatz- und Ergebniseinbruch erlitten. Der Umsatz ging um knapp 30 Prozent auf 384 Mio. Euro zurück, das Betriebsergebnis (EBIT) drehte von 8 Mio. Euro im Vorjahr auf nun -89 Mio. Euro in die Verlustzone und das Periodenergebnis war nach neun Monaten mit -78 Mio. Euro negativ.

Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien des Gummi- und Kautschukkonzerns Semperit bestätigt. Auch bleiben die Papiere weiterhin auf der "Top Picks list" der Baader, wie der Analyst Christian Obst in seiner jüngst veröffentlichten Studie ausführt. Das Kursziel wurde unterdessen unverändert bei 35,0 Euro belassen. Semperit-Aktien lagen am Vormittag 0,38 Prozent im Plus bei 26,50 Euro.

Im prime market zeigten sich 26 Titel mit höheren Kursen, acht mit tieferen und zwei unverändert. In zwei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 469.513 Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 15,544 Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.