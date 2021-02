Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag im Minus

Grenzte allerdings starke Abgaben in den ersten Handelsminuten ein

Die Wiener Börse hat am Montagvormittag mit Verlusten tendiert, diese aber nach starken Abgaben in den ersten Handelsminuten etwas eingegrenzt. Der heimische Leitindex ATX gab gegen zehn Uhr um 0,31 Prozent auf 2,995,77 Punkte nach. Der ATX Prime tendierte um 0,29 Prozent tiefer bei 1.521,58 Zählern.

Auch im europäischen Umfeld wurden Abgaben verbucht. Vor allem Sorgen rund um steigende Zinsen lasten derzeit auf der Anlegerstimmung. "Steigende Finanzierungskosten schlagen unmittelbar auf die Unternehmensgewinne durch. Gleichzeitig werden Anleihen damit wieder eine echte Anlagealternative", erklärte Experte Thomas Altmann von QC Partners.

Die unterdessen aus Deutschland bekannt gegebenen Ifo-Daten fielen besser aus als erwartet. So lag das ifo-Geschäftsklima mit 92,4 Punkten über den Markterwartungen der Experten. Ebenso überraschten auch die Daten zur Geschäftslage und den Geschäftserwartungen.

Unter den Einzelwerten rückten die Aktien der Marinomed in den Fokus, die nach ihren starken Kursaufschlägen am Freitag von mehr als 17 Prozent am heutigen Handelstag um 7,1 Prozent nachgaben. Eine Erfolgsmeldung zum Wirkstoff Carragelose hatte sie am Ende der Vorwoche beflügelt.

Im Fokus standen zudem Andritz, für die es seitens der Baader Bank eine Kurszielerhöhung von 42 auf 50 Euro gegeben hatte - das "Buy"-Votum wurde bestätigt. Die Aktien tendierten unverändert bei 40,52 Euro nach.

Mit Blick auf die schwer gewichteten Aktien zeigten sich die beiden wichtigsten Bankentitel der Erste Group (minus ein Prozent) und Raiffeisen (minus 0,8 Prozent) in der Verlustzone. Die Anteile am Ölkonzern OMV stiegen hingegen um 0,6 Prozent. Auch Wienerberger gewannen hinzu und zwar um 0,8 Prozent. Wiederum hinab ging es für die Wertpapiere der voestalpine (minus 0,8 Prozent).