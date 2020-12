Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag klar fester

Leitindex zieht um 1,65 Prozent an - Freundliches Umfeld nach guten Asien-Vorgaben

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit klaren Kursgewinnen präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.595,79 Punkten nach 2.553,78 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 42,01 Punkten bzw. 1,65 Prozent.

Nach freundlichem Start konnte der ATX seine Aufschläge rasch deutlich ausbauen und sich damit von den klaren Vortagesverlusten weitgehend erholen. Auch das europäische Umfeld startete angesichts guter Asien-Vorgaben mit Zugewinnen in die Sitzung. Für Unterstützung sorgte vor allem die Meldung, dass in China der Stimmungsindikator für mittlere und kleinere Industriebetriebe auf eine kräftige Erholung des wichtigen Sektors hindeutet.

Impulse könnten im Tagesverlauf auch von den europäischen Einkaufsmanagerindizes für die Industrie bzw. von Inflationsdaten aus dem Euroraum kommen. In den USA folgt am Nachmittag ein Einkaufsmanagerindex für die Industrie.

Ergebnisse gab es in Wien vor Sitzungsbeginn von Zumtobel. Der Vorarlberger Leuchtenhersteller hat im ersten Halbjahr 2020/21 (bis Oktober) in der Covid-19-Pandemie einen starken Umsatz- und Gewinneinbruch verbucht. Firmenchef Alfred Felder ist trotzdem zufrieden und verweist auf die weiter schwarzen Zahlen: "Das zeigt, dass unser Unternehmen inzwischen vergleichsweise robust aufgestellt ist", schreibt er in einer Aussendung. Die Aktien zeigten sich bis dato mit minus 1,60 Prozent schwächer.

Palfinger tendierten unverändert bei 25,25 Euro. Der Krankhersteller übernimmt seinen schwedischen Vertriebspartner zur Gänze. Am Montag unterzeichneten die Österreicher den Kaufvertrag für die Hinz Försäljnings AB, die zuletzt einen Umsatz von 44 Mio. Euro machte. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, wie Palfinger mitteilte.

Zu den größten Gewinnern in Wien zählten am Vormittag die Titel von EVN mit plus 3,78 Prozent sowie Wienerberger, die sich um 3,27 Prozent steigern konnten. Raiffeisen zeigten sich um 3,24 Prozent fester. Am Vortag hatten die Titel noch mehr als vier Prozent an Wert eingebüßt.

Der ATX Prime notierte bei 1.321,13 Zählern und damit um 1,56 Prozent oder 20,3 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 24 Titel mit höheren Kursen, zehn mit tieferen und drei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 611.019 Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 14,058 Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.